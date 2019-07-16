Geleceğin yarışçıları 250 NK kupasına hazır

Merkezi Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Uğur Motorlu Araçlar ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliği ile ilk kez gerçekleştirilen “CF Moto 250NK Kupası”nın eğitimleri Uşak’ta yapıldı. 250NK kupasında ter dökecek olan finalistler becerilerini pekiştirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan’ın koordinatörlüğünde TMF Eğitmenleri Şakir Şenkalaycı, Emircan Şenkalaycı ve Galip Alp Baysan gözetmenliğinde yapılan eğitimlerde genç yarışçı adayları bütün hünerlerini sergiledi. Dünyada kendi kategorisinde lider olan CF Moto sponsorluğunda Türkiye’deki yetenekli 15 genç ‘CF Moto 250NK Kupası’ ile hayallerine kavuştu. Geleceğin yarışçılarının hazırlandığı kupada sporcular doğru motosiklet kullanma ve yarış eğitimlerini yıl boyunca alacak.

TMF eğitmeni milli sporcu Şakir Şenkalaycı, "Daha önce hiç yarışmamış motosiklet meraklısı gençler arasından 15 kişiyi seçtik. Yarışa hazırlık amacıyla ilk eğitim kampımızı Uşak pistinde tamamladık. Bu sene CF Moto destekleriyle yapılacak 250NK Kupası’na genç yeteneklerimiz artık hazır" dedi.

Uğur Motorlu Araçlar Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Oflaz, Motosiklet Federasyonu ile birlikte çeşitli nedenlerle kendisini gösteremeyen imkanları kısıtlı olan motosiklet meraklısı gençlere fırsat vermeyi amaçladıklarını söyledi.

250NK kupası yarışçıları listesi

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan 4 etaplı 250 NK Kupası’nda Ahmet Görkem Korkmaz (Uşak), Avni Can Demiralay (Aydın), Egemen Tekeli (İstanbul), Halil İbrahim Kuru (İstanbul), Hüseyin Kumova (İzmir), İsmail Karga (Uşak), Mert Ali Kocabal (İstanbul), Mikail Karga (Uşak), Samet Savaştın (Uşak), Necmeddin Semih Savaştın (Uşak), Tarık Gönültaşı (Balıkesir), Yusuf Eren Öğretici (İstanbul), Aykut Savaş (İzmir), Doğukan Doğanay (İstanbul) ve Burakhan Yangaç (İstanbul) yarışacak.