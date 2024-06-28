Geleceğin tıbbı yapay zekâ ve CRISPR teknolojisinde!

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu: “Yapay zekâ destekli CRISPR teknolojisi, gelecekte nadir genetik hastalıkların tedavisinde yeni yollar açabilir ve yaşlanma ile ilgili hastalıkları genetik düzenlemeler yoluyla önleyebilir” açıklamasında bulundu.

Yapay zekâ ve CRISPR teknolojisi ilişkisi

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, yapay zekânın CRISPR (bir gen düzenleme yöntemi) teknolojisiyle nasıl entegre edildiği konusunda bilgi verdi. “Yapay zekâ (YZ) ve CRISPR teknolojisi, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanlarında devrim yaratan iki önemli yeniliktir.” diyen Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, yapay zekanın CRISPR teknolojisinin etkinliğini artırmak için hedef genlerin belirlenmesi, genlerin hedeflenmesi için kullanılan kılavuz RNA (gRNA) tasarımı, veri analizi ve yorumlama gibi süreçlerde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Yapay zekâ tabanlı araçlar, istenmeyen yan etkileri minimize ediyor…

Yapay zekâ algoritmalarının, büyük biyolojik verileri analiz ederek hastalıklarla ilişkili genleri ve mutasyonları tanımlayabildiğini, böylece CRISPR'ın daha spesifik hedeflere yönlendirilmesini sağladığını ifade eden Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Ayrıca, yapay zekâ tabanlı araçlar, istenmeyen yan etkileri minimize ederek daha hassas kılavuz gRNA'lar tasarlayabilir ve CRISPR ile yapılan gen düzenleme deneylerinin sonuçlarını hızlı ve doğru bir şekilde analiz edebilir.” dedi.

CRISPR deneylerinin planlanmasında da kullanılıyor…

Yapay zekânın CRISPR deneylerinin planlanmasında ve optimizasyonunda da kullanıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Makine öğrenimi algoritmaları, önceki deneylerden öğrenerek en etkili deney protokollerini ve koşullarını önerir, bu da deneysel sürecin hızlanmasını ve maliyetlerin düşmesini sağlar. Bireylerin genetik profillerine dayalı kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmede de yapay zekanın önemli bir katkısı vardır. Örneğin, DeepCRISPR gibi yapay zekâtabanlı araçlar, CRISPR kılavuz RNA'larının etkinliğini ve özgüllüğünü tahmin etmek için derin öğrenme tekniklerini kullanır. Bu entegrasyon, genetik araştırmaların hızlanmasına, maliyetlerin düşmesine ve tedavi olanaklarının genişlemesine katkı sağlar.” diye konuştu.

Yapay zekâ tabanlı araçların CRISPR sistemlerinin geliştirilmesine etkileri...

Yapay zekâ tabanlı araçların, CRISPR sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yenilikler ve iyileştirmeler sağlayabileceğini kaydeden Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Yapay zekâ algoritmaları, CRISPR sistemlerinin hedef genleri daha hassas bir şekilde tanımlamasına ve hedeflemesine yardımcı olarak genlerin yanlış hedeflemesinin azaltılmasını ve istenmeyen mutasyonların önlenmesini sağlar. En etkili kılavuz RNA (gRNA) sekanslarını tasarlayarak CRISPR etkinliğini artırabilir ve potansiyel yanlış hedef etkilerini minimize edebilir. Ayrıca, yapay zekâ büyük ve karmaşık veri setlerini hızlı ve etkili bir şekilde analiz ederek düzenlemelerin başarı oranını tahmin edebilir ve sonuçları yorumlayabilir. Bu, araştırmacıların deneyleri optimize etmelerine ve daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olur.” ifadelerini kullandı.

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Daha etkili CRISPR enzimlerini tanımlayabiliyor

“Yapay zekâ, yeni CRISPR sistemlerinin keşfinde kullanılabilir, mevcut genetik veri tabanlarını tarayarak daha etkili CRISPR enzimlerini tanımlayabilir.” diyen Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Birden fazla geni aynı anda hedef alarak kombinasyonel gen düzenleme stratejileri geliştirebilir ve deneysel tasarım ile optimizasyon süreçlerini iyileştirebilir. Kişiselleştirilmiş gen tedavileri geliştirmede CRISPR teknolojisine yardımcı olurken, otomatikleştirilmiş sistemler sayesinde yüksek verimli gen düzenleme süreçleri sağlar.” diye konuştu.

Genetik hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor

“Yapay zekâ destekli CRISPR teknolojisi, tıp alanında çeşitli hastalıkların tedavisinde büyük potansiyele sahiptir. Yapay zekânın CRISPR teknolojisi ile entegrasyonu, gen düzenleme süreçlerinin daha hassas ve etkili olmasını sağlar.” diyen Yılancıoğlu, hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini de şöyle anlattı: “Bu teknolojinin uygulama alanları arasında genetik hastalıkların tedavisi (orak hücre anemisi, kistik fibroz, Duchenne musküler distrofisi), kanser tedavisi (T-hücre modifikasyonu ve onkolitik virüsler), enfeksiyon hastalıkları (HIV ve hepatit B gibi viral enfeksiyonlar), nörolojik hastalıklar (Huntington hastalığı ve ALS) ve kalp-damar hastalıkları (hiperkolesterolemi ve ateroskleroz) bulunmaktadır. Örneğin, CRISPR beta-talasemi, retinitis pigmentosa ve spinal müsküler atrofi (SMA) gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Nadir genetik hastalıkların tedavisinde yeni yollar açabilir!

Yapay zekâ destekli CRISPR teknolojisinin, hassasiyet ve spesifiklik, hız ve verimlilik, kişiselleştirilmiş tıp gibi avantajlar sağlayabileceğinin de altını çizen Yılancıoğlu, “Yapay zekâ algoritmaları, büyük veri setlerini analiz ederek en etkili gen düzenleme stratejilerini önerir ve kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirir. Gelecekte, nadir genetik hastalıkların tedavisinde yeni yollar açabilir ve yaşlanma ile ilgili hastalıkları genetik düzenlemeler yoluyla önleyebilir ve CRISPR teknolojisinin birleşimi, tıp alanında geniş bir yelpazede hastalıkların tedavisinde devrim yaratabilir ve daha hassas, etkili tedavi yöntemlerinin ortaya çıkmasını sağlayabilir.” şeklinde konuştu.

Genetik araştırma süreçlerini de hızlandırıyor…

Yapay zekâ ve CRISPR teknolojisinin birlikte kullanımının, genetik araştırmaların geleceğini derinden şekillendirecek birçok yenilik ve ilerleme potansiyeli sunduğunu da vurgulayan Yılancıoğlu, “Yapay zekâ destekli CRISPR, gen düzenleme işlemlerinin hassasiyetini artırır, yanlış hedefleme gibi sorunları azaltır ve en uygun kılavuz RNA'ları tasarlayarak CRISPR'ın etkinliğini artırır. Yapay zekâ, büyük genomik veri setlerini analiz ederek hastalıklarla ilişkili genetik varyantları tanımlamada ve yeni genetik hedeflerin keşfinde önemli bir rol oynar. Bu, genetik hastalıkların tedavisinde yeni yaklaşımlar geliştirilmesine olanak tanır. Ayrıca, yapay zekâ ve CRISPR teknolojileri, bireylerin genetik profillerine dayalı kişiselleştirilmiş tedavi stratejileri geliştirir, genetik araştırma süreçlerini hızlandırır ve verimliliği artırır.” ifadelerini kullandı.

Genetik biliminde daha önce hayal bile edilemeyen keşiflere de yardımcı…

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, yapay zekânın, genetik düzenlemelerin etkilerini simüle etmek ve modellemek, genetik düzenlemelerin olası risklerini ve etik sorunlarını değerlendirmek için de kullanılabileceğini belirterek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu, genetik araştırmaların daha güvenli ve etik standartlara uygun bir şekilde yapılmasını sağlar. Yapay zekâ ve CRISPR'ın birlikte kullanımı, kompleks hastalıkların genetik temellerini daha iyi anlamaya ve genetik biliminde daha önce hayal bile edilemeyen keşifler ve tedavi yöntemleri geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bu teknolojiler, genetik hastalıkların tedavisinde devrim niteliğinde yenilikler getirirken, aynı zamanda genetik araştırmaların kapsamını ve derinliğini artırır.”