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Ekonomi Geleceğin teknolojilerini tüketiciler belirliyor
Ekonomi

Geleceğin teknolojilerini tüketiciler belirliyor

Edenred Türkiye CIO'su Göksel Marangoz: - "Yapay zeka uygulamalarının güçlenmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde Chatbot uygulamaları ve robotik otomasyon teknolojilerinde bir devrim yaşayacak ve her yerde karşımıza çıkmaya başlayacak" - "Z kuşanın yaratmak istediği dünyada, artık kurumsal şirketlerde alışagelmiş rutin işlerin aynı şekilde yapılmaya devam edileceğini düşünmüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:16:22 -
Geleceğin teknolojilerini tüketiciler belirliyor

İSTANBUL (AA) - Edenred Türkiye Bilişim Üst Yöneticisi (CIO) Göksel Marangoz, "Yapay zeka uygulamalarının güçlenmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde Chatbot uygulamaları ve robotik otomasyon teknolojilerinde bir devrim yaşayacak ve her yerde karşımıza çıkmaya başlayacak." ifadesini kullandı.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, Ticket Restaurant Edenred, sunduğu çözümleriyle şirket, kurum ve son kullanıcıların dijital ödeme yöntemlerine geçişini kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye CIO'su Göksel Marangoz, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ödeme yöntemlerinin hızla mobile evrildiğini belirtti.

Marangoz, mobil yöntemlere hızlı adaptasyon anlamında Türkiye’nin birçok gelişmiş ülkeye göre fark yarattığını ifade ederek, geleceğin teknolojisini düşünüldüğü gibi dev teknoloji şirketlerinin değil, tüketicilerin belirleyeceğini ve bugün yapılan alışılagelmiş rutin işlerin Z kuşağı ile birlikte tarihe karışacağına işaret etti.

Teknolojinin finans sektörüne olan etkisinin ödeme sistemlerinin gelecekte bambaşka bir boyuta geçeceğinin göstergesi olduğunu belirten Marangoz, “Günümüzde kullanıcıların güvenlik endişeleri nedeniyle biyometrik ödeme sistemlerine ilgi arttı. Mobil cihazlarda yer alan parmak izi güvenlik sistemleri şifrelerin yerini alırken, bir müddet sonra retina, yüz tanıma sistemlerini daha fazla kullanır olacağız. Ödeme sistemleri güvenlik sistemlerinin de paralel olarak gelişmesiyle birlikte hızla mobilleşiyor. Tüketicinin beklentisi de bu yönde. Türkiye’deki iyi örneklere baktığımızda, bu anlamda dünyanın pek çok ülkesinden ileride olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.


- "Chatbot ve Robotik Otomasyon teknolojileri yeni dönemde tekrar şekillenecek"


Göksel Marangoz, teknoloji şirketlerinin ya da girişimcilerin tüketicinin karşısına çıkardıkları teknolojiyi talebe göre değerlendirdiklerini belirtti.

Marangoz, şunları kaydetti:

“Beklenen talebi göremezlerse, öğrendikleri bilgilerle ürünlerini farklı bir yöne çevirip o alanda tüketicinin karşısına tekrar çıkıyorlar. Yakın geçmişte birçok alanda yeni teknolojilerin hayatımıza girdiğini, kısa bir süre sonra geri çıktığını ya da şekil değiştirdiğini görüyoruz. Buna en iyi örneklerden birinin Chatbot teknolojileri olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka uygulamalarının güçlenmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde Chatbot uygulamaları ve robotik otomasyon teknolojilerinde bir devrim yaşayacak ve her yerde karşımıza çıkmaya başlayacak.”

Edenred olarak tüm dünyada her alanda farklı teknolojiler kullandıklarını ve trendleri takip ettiklerini aktaran Marangoz, “En ileri güvenlik sistemlerinden veri merkezi ve veri tabanı uygulamalarına, mobil altyapılardan micro service mimarilerine kadar her alanda yatırımlarımız var. Gelecek dönemde data, analitik, tahminleme ürünlerinin öne çıkacağını görüyoruz. Bu teknolojiler kullanılarak paydaşlara sunulacak deneyim ve fırsatların fark yaratmak için önemli bir kaldıraç olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Z kuşağının da Edenred’in önemsediği bir konu olduğunu ifade eden Marangoz, şunları kaydetti:

“Bundan 12 yıl önce bir teknoloji konferansında duyduğum 'Şu an doğan çocukların yüzde 80’inin işleri henüz icat edilmedi.' cümlesini hiç unutmuyorum. Gerçekten de o günden bu güne o kadar yeni pozisyon, teknoloji, farklı iş alanları yaratıldı ki, biz kurumlar bu trende uymaya, anlamaya ve takip etmeye çalışıyoruz. Z kuşağı dijital dünya içerisinde doğdu. Doğdukları gün, etrafındaki herkes, tek parmağı ile tüm bilgiye erişebilir durumdaydı. Dolayısı ile Z kuşanın yaratmak istediği dünyada artık kurumsal şirketlerde alışagelmiş rutin işlerin aynı şekilde yapılmaya devam edileceğini düşünmüyorum.”

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