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Yerel Geleceğin spor eğitimcileri diplomalarını aldı! Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde mezuniyet gururu!
Yerel

Geleceğin spor eğitimcileri diplomalarını aldı! Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde mezuniyet gururu!

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Geleceğin spor eğitimcileri diplomalarını aldı! Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde mezuniyet gururu!

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni, büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Üniversite Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende pırıl pırıl gençler, dört yıllık emeklerinin karşılığını alarak mezuniyet rüzgârı estirdi.

  Niğde(akit)  

Niğde Üniversitesinde Geleceğin Spor Eğitimcileri ve Yöneticileri Diplomalarını aldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni, büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Üniversite Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende öğrenciler, dört yıllık emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan İbiş, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Program boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, mezun öğrencilerin heyecanı salona yansıdı.

TUZCU: “FAKÜLTENİN BAŞARILI YILDIZLARINDA ÖZEL EMEĞİM VAR”

Başarılı Öğrenciler Gurur Kaynağı Oldu

NÖHÜ Spor Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Görevlisi Süleyman Tuzcu, fakülte derecesi elde eden öğrencilerle ilgili yaptığı açıklamada, onların başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Tuzcu, “Fakülte birincisi Pınar Ünver, fakülte ikincisi Fatmanur Kahraman ve fakülte dördüncüsü Sena Yıldırım; dört yıl boyunca sınıf danışmanlığını yaptığım ve çok sayıda dersine girdiğim öğrencilerimdir. Fakülte üçüncüsü Uğur Daş ise formasyon dersleri ve öğretmenlik uygulamasını yürüttüğüm öğrencimdir. Hepsini yakından tanıdığım, çalışkan, erdemli ve örnek gençler olarak görüyorum. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum.” dedi.

"VEFAT EDEN ÖĞRENCİ UNUTULMADI"...

Anlamlı Hediye Takdimi Duygulandırdı

Programın en duygusal anlarından biri ise trafik kazasında hayatını kaybeden Enes Talha Topçu'nun anısına yaşandı. Merhum öğrencinin annesi tarafından, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Salonda duygu yüklü anların yaşandığı etkinlikte, Enes Talha Topçu'nun hatırası saygıyla yad edildi.

"MEZUNİYET SEVİNCİ KEP ATMA TÖRENİYLE TAÇLANDI"...

 

Tören kapsamında dereceye giren ve başarılı öğrencilere başarı belgeleri ile plaketleri takdim edildi. Program, öğrencilerin kep atmasıyla sona ererken, aileler ve mezunlar bu özel günü bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan gençler, spor eğitimi, antrenörlük ve spor yöneticiliği alanlarında ülkeye hizmet edecek bireyler olarak yeni yaşamlarına ilk adımlarını attı.

Haber Fotoğraf: Dursun Suna

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