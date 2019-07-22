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‘Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi’

Öğrencilere meslek seçimlerinde destek olmak amacıyla, bu yıl 3.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:54
‘Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi’

Öğrencilere meslek seçimlerinde destek olmak amacıyla, bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi’nin son gününde duayen isimler öğrencilerle buluştu.



İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi’nde üniversite tercih sürecinden meslek seçimi yapacak adaylara, alanlarında uzman isimlerinde bulunduğu birçok isim kariyerlerine dair önemli tecrübelerini paylaştı. Düzenlenen zirvenin 3’üncü ve son gününde öğrencilere tavsiyeler veren birçok uzman isim katılım gösterdi.



Etkinlikte açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, gelecek için bir şeyler yapmak istemenin öncesinde bir tarih bilincinin olması gerektiğini söyleyerek, “Daha sonra bugünün ve kendinizin farkına varmanız lazım. Yaşadığınız toplumun temellerini iyi anlamanız lazım, değerlerini iyi anlamanız lazım ve bunlarla harmanlanan ilmin her alanıyla ilgili bilgi sahibi olmanız lazım. Sonra bir dava birlikteliği, bir yol arkadaşlığı çerçevesinde bir araya gelmeniz ve Türkiye için çalışmamız gerekiyor. Bütün bunları sağlarken de derin bir hoşgörüye ve kucaklama duygusuna sahip olmak gerekiyor” dedi.



Aycı: "Geleceğimiz için söz sahibi olacak çalışmaların ülkem için çok hayırlı buluyorum"


Aycı sözlerini şöyle tamamladı: “Sosyal bilimler özellikle geleceğin şekillenmesinde önce insanın insanla olan ilişkisi, sonra insanın toplumla olan ilişkisini ve insanın devletle olan ilişkisini sadece teorik temellerle anlamaya yönelik değil, aynı zamanda pratik anlamda gündelik hayatınıza ışık tutan pratiklerle de birleştirecek zekayı da taşıyacak çalışmaları ifade eder. Sosyal bilimler öğrencisinin bu anlamda ülkesini değiştirmek isteyenlerin, sadece mühendis ve doktorlardan ibaret bir topluluk olmaması lazım. Öğrencilerin sadece mühendislik ve tıp gibi dallara yönelmesi bence ülkem için yeterli değil. Mutlaka en az buna yakın oranda başarılı, kaliteli ve iyi öğrencilerimizin mutlaka sosyal bilimlerde yetişmesi ve geleceğimiz için söz sahibi olacak çalışmaların ülkem için çok hayırlı buluyorum”.



Arıcan: "Ne olacaksanız olun ama en iyisi olmayı hedeflemek çok önemlidir"


Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan da yaptığı açıklamada, birçok zorluğu üniversitede yaşadığını belirterek, “Kaderimin bu şekilde çizilmesinden her zaman memnun kaldım. Sosyal bilimleri isterdim. Çünkü eskiden kendinizi tanımıyorsunuz. O dönemler etrafınızda çok fazla üniversite mezunu yok. Ben kendime sosyal bilimlerin çok yakıştırıyorum. Şimdiki nesil her şeyi kolaya alıyor. Şimdiki nesil fen bilimlerine yöneliyorlar. Onunda sebebi mesleklerine direkt ulaşmalarıdır. Dolayısıyla ne olacaksanız olun ama en iyisini olmayı hedeflemek çok önemlidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:54
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