Geleceğin mühendisleri KKTC’de buluşacak

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi tarafından da desteklenecek kampla Türkiye’de öğrenim gören lise öğrencileri temmuz ve ağustos aylarında KKTC’de konuk edilecek. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Jr. Robotics’le organize edeceği etkinliğin ilk etabının programı netleşti. Bu yaz 3-11 Temmuz ve 7-15 Ağustos tarihlerinde öğrenciler, bir yandan Kıbrıs kültürünü tanırken diğer yandan mekatronikten yazılıma, robotikten tasarım modellemeye kadar birçok konuda eğitim alacak.

Kendi robotlarını hazırlayacaklar

Mühendislik Kampı, gençlerin gelecekte seçmek istedikleri meslekleri tanımalarına ve mühendislik disiplinlerini deneyimlemelerine kapı açacak. Öğrenciler, mekatronik, yazılım programlama, tasarım modelleme, robot sürüş çalışmaları; 21’inci yüzyıl becerileri, kültür gezileri ve eğlenceli aktivitelerle unutamayacakları bir dönem geçirecek. Türkiye’den gelecek lise öğrencileri, kamp çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nce hızlandırılmış bir mühendislik atölyesine katılacak ardından geliştirdikleri robotlarla gösteri yapacak.

Burs imkânı

Mühendislik Kampı’na katılacak olanlar, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin mühendislik fakültelerinden burs hakkı ve mezuniyet sonrasında işe alım desteği de kazanacak. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Amerika’da pek çok yükseköğretim kurumunda da uygulanan HSEI (High School Engineering Institute) Programı’nın aynı zamanda gençlere sunulan önemli bir kişisel gelişim fırsatı olduğunu vurguladı. Günsel, “Çocuklarımıza yeni kültürler tanıma ve yeni ilgi alanlarıyla tanışma imkânı vererek hayatlarını zenginleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Günsel, Mühendislik Kampı’na iştirak edecek gençlere Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin mühendislik fakültelerinde burs ile mezuniyet sonrasında da öncelikli işe alım desteği verileceğini de açıkladı. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ise KKTC’de ilk kez düzenlenecek olan Mühendislik Kampı’nda öğrencilerin tasarım, programlama, mekanik ve elektronik gibi alanlarda becerilerini geliştirmelerini amaçladıklarını söyledi.