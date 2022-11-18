''Geleceğin Kıtası' Bayraktar TB2, Hürkuş, Anka-S, ATAK helikopteri: Türkiye'nin silahlarını almak için sıraya girdiler

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki yatırımlarının kapsamı giderek genişliyor. Afrika ülkelerinin ana kalkınma ortakları arasında yer almayı başaran Türkiye, savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği atılımla, Afrika devletlerinin güvenlik ortağı olarak da sivrilmeye başladı.

Afrika devletlerinin neredeyse yarısı Türkiye ile savunma sanayisi iş birliği anlaşması imzalarken, şu ana kadar 14 devlet Türkiye'den muhtelif silah ve askeri araç ithal etti.

GELECEĞİN KITASINA DAMGA VURDUK! TÜRKİYE'DEN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Bayraktar TB2, Hürkuş, Anka-S, ATAK helikopteri ihracatı... Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin adeta birer meyveleri.

Orta Doğu basını bu ilişkiyi mercek altına aldı.

Haberde, "Son yıllarda Türkiye, silahlı insansız hava araçları, saldırı helikopterleri ve turboprop uçaklar da dahil olmak üzere yerli askeri teçhizatını satın almak isteyen birçok Afrika ülkesine rekor sayıda silah satışı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki savunma sanayisi alanındaki yapılan iş birlikleri sıralanan haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Cezayir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından üretilen 10 adet Anka-S askeri uçağı satın almak için anlaşmaya yakın.

Cezayir'in komşusu ve rakibi Fas, bir yıl önce Türkiye'nin SİHA üreticilerinden Baykar, 13 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı sipariş etmişti.

2021'de Nijer, TAI'nin HÜRKUŞ turboprop eğitim/hafif taarruz uçağını sipariş eden ilk yabancı müşteri oldu. Çad ve bildirildiğine göre Libya da o zamandan beri uçak siparişi verdi. TAI'nin genel müdür yardımcısı Eylül ayında yaptığı açıklamada , Afrika'daki Hürkuş'lar için çok daha fazla müşteri beklediğini söyledi.

Kasım 2021'de Nijerya, donanması için iki Türk yapımı Dearsan açık deniz devriye gemisi sipariş etti. O zamandan beri 6 TAI T129 ATAK helikopteri sipariş etti.

Etiyopya ayrıca 2021'de bir ara TB2 insansız hava araçları satın aldı ve bunları Tigray savaşı sırasında kullandı. En az on Afrika ülkesi de Türk yapımı zırhlı askeri araç siparişi verdi."

'BENZERSİZ BİR YETENEK'

Gazeteye değerlendirmelerde bulunan Katar Üniversitesi Ibn Haldun Merkezi'de kıdemli uzman olan Dr. Ali Bakır, "Türkiye'nin, Afrika'nın savunmasında yükselen güç olduğu gerçek. Bu gerçek, Ankara'nın kıtadaki nüfuzunun artmasından ve Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarını güçlendirme stratejisinden ayrı tutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bakır, son 5 yıldır Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmalarının ihracatlarını artırma, erişim alanlarını genişletme, dış pazarlarını çeşitlendirme ve yeni alıcılar bulma arayışında olduklarını anlattı.

Bakir, Türk ve Rus sistemlerinin Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da savaş alanında test edilmesinin, Türkiye'nin silah endüstrisinin desteklenmesinde somut bir fark yarattığını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinin, Türk diplomatlarının Türkiye'yi Afrika'nın önemli bir ihracatçısı haline getirmek için uzun yıllardır gösterdikleri ısrarlı çabalardan da faydalandıklarını belirten Newlines Enstitüsü'nün strateji ve yenilik direktörü Nicholas Heras ise, "Türk savunma sanayisi, silah sistemlerini hızlı, verimli ve toplu olarak üretme konusunda kanıtlanmış benzers bir yeteneğe sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Heras, yerel devlet dışı aktörlerle savaşan birçok Afrika ülkesi için Türk donanımını çekici kılan bir diğer kritik faktörün de Türkiye'nin silah satışının şartlı olmaması olduğunu sözlerine ekledi.

'FAKTÖRLERİN KOMBİNASYONU'

Haberde, "Türk sistemlerinin, özellikle insansız hava araçlarının, son yıllarda aktif çatışma bölgelerinde yeteneklerini ve etkinliğini defalarca kanıtlamış olması, bu ülkelerin onları aramasının bir başka nedenidir." denildi.

Heras, "Türkiye'nin Afrika'daki müşterileri açık ara Türk insansız hava araçlarını istiyor çünkü Türkiye'nin insansız hava araçları sağlam, kullanımı ve bakımı kolay ve hem devletler hem de saldırgan devlet dışı aktörlere karşı mücadelede kullanılıyor" dedi.

Bakır ise, Afrika'da Türk askeri donanımına yönelik bu ani talebin arkasında "bir dizi faktör" olduğuna inanıyor. Daha ucuz fiyatlar, yüksek verimlilik ve gerçek dünya savaş alanlarında test edilmek Türkiye'nin sahaya çıkmasına yardımcı oldu, ancak somut olmayan bir şey daha var.