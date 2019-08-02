Geleceğimiz için geri dönüştürüyoruz

Altındağ Belediyesi tarafından “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, ilçenin pek çok noktasına yerleştirilen 9 Mobil Getirme Merkezi ve 200 kumbara sayesinde, 200 ton atık toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu “Sıfır Atık” projesi kapsamında Altındağ Belediyesi, ulaşımı kolay ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yerlere Mobil Getirme Merkezi yerleştirdi. Yedi farklı atık türünün birbirinden ayrılarak atılacağı mobil merkezlerde; cam, kağıt, metal, plastik, pil, elektronik ve bitkisel yağ atıkları ayrı şekilde atılarak geri dönüştürülecek. Mobil Merkezler; Aydınlıkevler, Örnek, Güneşevler, Karapürçek, Hamamönü, Altındağ Belediyesi Hizmet Binası ve Orhan Kemal Caddesi’ne konuldu.

200 sıfır atık kumbara seti dağıtıldı

Altındağ Belediyesi, Mobil Getirme Merkezleri’nin yanı sıra, ilçenin farklı noktalarına iç mekanlara konulması için 3 gözlü sıfır atık kumbaralarından da dağıttı. Kumbaralardan Altındağ Belediye Binası, Fen İşleri Kampüsü, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri, Gençlik Merkezleri, muhtarlıklar ve kütüphanelere 200 adet yerleştirildi. Belediye personelinin ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı geri dönüşüm kumbaralarında; meyve-sebze atıkları, kağıt, cam ve metal gibi atıklar birbirinden ayrıştırılarak toplanıyor. Toplanılan atıklar geçici depolama alanlarında biriktirilerek, geri dönüşüm merkezine gönderiliyor. Yerleştirilen geri dönüşüm kutuları sayesinde, hem atıklar dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor hem de doğanın korunmasına katkıda bulunuluyor.

Doğayı korumak görevimiz

Vatandaşların sağlığını korumak için Altındağ genelinde temizlik operasyonları başlatan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Geri dönüşümü çok önemsiyoruz. Altındağ Belediyesi olarak ilçede birçok farklı noktaya Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Dönüştürülebilen ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıyla doğayı ve çevreyi de korumuş oluyoruz. Mobil merkezlerimizde yaklaşık 20 ton atık topladık ve geri dönüşüme gönderdik. Altındağlı hemşehrilerim atıklarını geri dönüşüm kutularına atarak çevreyi koruyabilirler. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras temiz bir doğadır” dedi.