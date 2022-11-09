Markalı konut üreticisi Hasanoğlu Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Hasanoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

10 milyarlık yatırım

Hasanoğlu, “Hasanoğlu Ailesi’nin üçüncü kuşak temsilcisi olarak Mustafa Hasanoğlu’nun 1993 yılında ‘kalite ve güven’ prensibiyle temelini attığı yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Dünden bugüne geliştirdiğimiz projelere 10 milyar TL tutarında yatırım yaptık ve 1 milyon metrekare inşaat alanına ulaştık” dedi.

Banu Evleri'yle yeni dönem

Banu Evleri projesiyle konutta markalaşma dönemini başlattıklarına işaret eden Hasanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığımız tüm işlerde ahlaki ve etik değerlere sadık kaldık. Paydaşlarımızın haklarını koruyarak karşılaştığımız her sorunu en efektif biçimde çözmeye gayret ettik. Teknoloji ve Ar-Ge konularında kendimizle yarışarak yeni ürünler, hizmetler geliştirdik. Bu noktada en önemli misyonlarımızın başında Ar-Ge yatırımları geliyor. Geleceğin teknolojilerini estetik ve fonksiyonellikle bütünleştirme vizyonuna yatırım yaparak fark oluşturuyoruz. Projemiz Banu Evleri, Bahçeşehir’in simgesi haline geldi. Bu başarıda en büyük pay ise tüm projelerimizin hedef kitlenin ihtiyaçları göz önünde tutularak yenilikçi bir bakış açısıyla geliştirilmesi. Değerlerimizle büyüyor ve geleceği inşa ediyoruz.”

Projeler sürüyor

2022 projeleri hakkında bilgi veren Hasanoğlu, şunları aktardı: “2022’nin ilk çeyreğinde Banu Evleri Ispartakule 1 / 2’nci Etap projemizi teslim ettik. Hem blok hem de villa konseptinde tasarlanan proje 10 bin 400 metrekarelik arsa, 31 bin metrekarelik inşaat alanı ve 8 bin metrekarelik yeşil alana sahip. 2 ana blok ve 3 ‘Kent Villası’nda 140 dairenin, 2 ticari alanın yer aldığı proje gerek göl gerek doğa manzarasıyla şehrin içinde şehirden uzak bir yaşam sunuyor. Yılın ikinci çeyreğinde ise Banu Evleri Ispartakule 4 projemizin inşaat çalışmalarına başladık. 4 bin 700 metrekare arsa alanı ve 15 bin metrekare inşaat alanı bulunan proje tek bloktan oluşuyor. Aile projesi olarak tasarlanan Banu Evleri Ispartakule 4’te 70 daire 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle öne çıkıyor. Projede ayrıca 4 ticari alan var. 2022’nin son çeyreğinde ise Banu Evleri Bahçekent projemizin inşaat süreci başladı. Proje iki ana blok ve 7 ticari alandan oluşuyor. 9 bin 271 metrekare arsa, 25 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Banu Evleri Bahçekent’te hedef kitleye 84 daire seçeneği sunuluyor. Bu projelerimizin en önemli avantajlarından biri de Kanal İstanbul Projesi’ne 900 metre uzaklıkta bulunması.”

Bodrum ve Çeşme'de de var

Hasanoğlu, Beykoz ve Zekeriyaköy’de ise lüks villalardan oluşan yeni projelerinin konsept ile proje geliştirme çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi.

Hasanoğlu, “Çalışmaları tamamlanan projelerimizi 2023 yılından itibaren hayata geçirmeyi planlıyoruz. Satış ve ciro hedeflerimize ulaşacağımıza yönelik inancımız tam. İstanbul dışında ise Bodrum ve Çeşme’de yeni proje yatırımlarımız bulunuyor” şeklinde konuştu.