  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi "Geleceğe Nefes" kampanyasıyla 30 ülkede 83 milyon fidan toprakla buluşacak
Ekonomi

"Geleceğe Nefes" kampanyasıyla 30 ülkede 83 milyon fidan toprakla buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:14:58 -
"Geleceğe Nefes" kampanyasıyla 30 ülkede 83 milyon fidan toprakla buluşacak

ANKARA (AA) - "Geleceğe Nefes" kampanyasıyla Türkiye'deki 81 ilin yanı sıra, 30 ülkenin de katılacağı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 83 milyon fidan toprakla buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de yapılacak.

Kampanyanın Ankara'daki programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Çubuk yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin yanı sıra, bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi 30 ülkenin de katılacağı programla 83 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

- Kampanyaya uzaktan katılacak vatandaşlara istekleri halinde bedelsiz fidan verilecek

Etkinliğin bütün il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kurallarına uygun bir şekilde sorunsuz ilerleyebilmesi için gerekli tüm tedbirler alındı.

Vatandaşların kolayca dikim sahalarına ulaşabileceği okul, üniversite, hastane, ibadethane bahçeleri, yol kenarları, köylülerce kullanılan kamusal alanlar, çeşitli kamu kurumlarının bahçeleri ile Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları yaptığı yerleşim yerlerine yakın sahalar öncelikli fidan dikim alanları olarak belirlendi.

Ayrıca salgın nedeniyle, etkinlik sahalarına gidemeyenlere, evlerinin etrafına veya site bahçelerine fidan dikmelerini teşvik etmek için talep edilmesi halinde bedelsiz fidan verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak'ın yerine getirilen Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Joe Biden arasında ortak nokta
Siyaset

Berat Albayrak'ın yerine getirilen Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Joe Biden arasında ortak nokta

Sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerine atanan Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Jo..
Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor
Dünya

Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor

Dünyanın dört bir yanına yayılan, 350 milyonluk Türk halklarına hitap eden, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin ü..
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı
Siyaset

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı B..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay