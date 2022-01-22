Gele gele bugünkü konumuna mı gelecektin? Nerden nereye Davutoğlu!

Başbakan iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaşamayan ve görevi bırakırken, “Nefsimin esiri olmam” diyen Ahmet Davutoğlu, nefsinin kölesi olup koltuk uğruna CHP’nin kuyruğuna takıldı. İYİ Parti ile de masaya oturmak zorunda kalan ve Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu, Türk siyasetinin Abdüllatif Şener’den sonraki “en büyük kaybedeni” olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da Davutoğlu’nun geldiği acınası konuma dikkat çekti.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Bu ülkede, sadece monşer kaynaklı isimlerin oturabildiği Dışişleri Bakanlığı koltuğu sana layık görüldü, siyasete girdiğinin daha ilk yıllarında tepeden inme bir kararla, o koltuğa oturdun..

Siyasi tarihe baktığınızda, belli gruplarla ilişkisi olmayan isimlerin oturtulmadığı, hele genç yaşlarda hiçbir isme verilmeyen Dışişleri Bakanlığı koltuğunda yıllarca oturdun..

Partinin mahalle teşkilatlarını dolaşmadan, ilçe teşkilatlarının başındaki isimleri, il teşkilatlarındaki yöneticilerin isimlerini tek tek ezbere bilmeden başbakanlık koltuğuna oturmanın mümkün olmadığı bir Türkiye’de, paraşütle Başbakanlık koltuğuna oturdun..

Olabilir, yönetim mekanizmasındaki isimlerle şu veya bu sebeple dört dörtlük bir uyum içinde çalışma imkanı oluşmayabilir..

Bu durum,üçüncü kişilerden de kaynaklanabilir, karşınızdakinden de kaynaklanabilir, bizzat kendinizden de kaynaklanabilir..

Hangi sebeble olursa olsun.

Böyle bir uyuşmazlık olduğunda. Zaten iki yılda Dışişleri Bakanlığı, 6 yılda Başbakanlık koltuğuna oturmanın hatırına..

“Ben yapamıyorum” diyerek, kenara çekilmek yerine..

Ki, başlangıçta da, zaten bu sözlerle kenara çekildiğiniz halde..

Şimdi gelinen nokta nedir?

Gelinen nokta, neresidir?

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