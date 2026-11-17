Ertuğrul Doğan duyurdu: Yayın ihalesi için istenen rakam netleşti
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen Futbol Zirvesi etkinliği sonrası yayın ihalesine dair açıklamalarda bulundu.
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Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen Futbol Zirvesi etkinliği sonrası yayın ihalesine dair açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen Futbol Zirvesi'nin ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Ertuğrul Doğan yayın ihalesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:
-Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar seviyesine gelmek. Turkcell'e teşekkür ediyorum. Rekabet ortamının yaratılması konusunda çok önemli çalışmaları oldu. İhaleye ciddi bir rekabet getirecekler.
-İhale konusunu konuşmaya başladığımız zamanla geldiğimiz nokta arasında pozitif anlamda ciddi bir fark var. Ama bizim istediğimiz yere kadar da bir yol olduğu gerçek. İnşallah kulüplerin beklentisi yerine gelir.
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