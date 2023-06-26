Geldiğimiz hale bak! Yahudi polis 2 Filistinliyi şehid etti, Türkiye sekülerleri bunu kutladı!

Filistin’de Yahudi polislerin bulunduğu bir mekâna giren iki Filistinli genç, bıçakla işgalci polislere saldırdı ve bir işgalciyi yaraladı. Filistinli mücahitler ise işgalci Yahudiler tarafından vurularak şehit edildi.

Filistin’de Yahudi polislerin bulunduğu bir mekâna giren iki Filistinli genç, bıçakla işgalci polislere saldırdı. Saldırıda bir işgalci yaralandı. Filistinli mücahitler ise işgalci Yahudiler tarafından vurularak şehit edildi.

Eski olan hadise sosyal medyada paylaşılarak tekrar gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bu hadiseye yapılan yorumlar ise Kemalistlerin İslam düşmanlığını ve Yahudi sevgisini bir kez daha aşikar etti.

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