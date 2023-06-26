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Gündem Geldiğimiz hale bak! Yahudi polis 2 Filistinliyi şehid etti, Türkiye sekülerleri bunu kutladı!
Gündem

Geldiğimiz hale bak! Yahudi polis 2 Filistinliyi şehid etti, Türkiye sekülerleri bunu kutladı!

Yeniakit Publisher
2023-06-26 11:08:00 -
Geldiğimiz hale bak! Yahudi polis 2 Filistinliyi şehid etti, Türkiye sekülerleri bunu kutladı!

Filistin’de Yahudi polislerin bulunduğu bir mekâna giren iki Filistinli genç, bıçakla işgalci polislere saldırdı ve bir işgalciyi yaraladı. Filistinli mücahitler ise işgalci Yahudiler tarafından vurularak şehit edildi. Türkiye de ise ateist seküler çevreler bu durumu kutladı. 10 sene öncesine kadar bunu biri söylese gülecek iken bugün Türkiye'de dinsiz ve türk ırkçısı çevrelerde büyük bir İsrail hayranlığı oluşmaya başladı.

Filistin’de Yahudi polislerin bulunduğu bir mekâna giren iki Filistinli genç, bıçakla işgalci polislere saldırdı ve bir işgalciyi yaraladı. Filistinli mücahitler ise işgalci Yahudiler tarafından vurularak şehit edildi.

Filistin’de Yahudi polislerin bulunduğu bir mekâna giren iki Filistinli genç, bıçakla işgalci polislere saldırdı. Saldırıda bir işgalci yaralandı. Filistinli mücahitler ise işgalci Yahudiler tarafından vurularak şehit edildi.

Eski olan hadise sosyal medyada paylaşılarak tekrar gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bu hadiseye yapılan yorumlar ise Kemalistlerin İslam düşmanlığını ve Yahudi sevgisini bir kez daha aşikar etti.
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Yorumlar

Zoo

Seküler insanlar böyle şey yapmaz.... Bunu yapan sizin trolleriniz

Uğur

Bunlar Türk değil, laikçi gavur ırkçısıdır, çünkü bizde, özellikle biz Rumeli asıllılar arasında Türk demek Müslüman demektir. Türklüğün şartı beştir: Kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat, gücü yeten için hac. O hâlde, Müslüman/Türk düşmanı olan parazite Türklüğün ırkçısı denir mi?
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