Geldiği gibi gidiyor... Maya tutmadı!

Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hızlı geçirmiş ve kadrosuna birçok önemli takviye yapmıştı. Bu transferler arasında dikkat çekenlerden biri ise Haris Seferovic olmuştu. Galatasaray'ın detaylı sağlık kontrollerinden geçirdiği oyuncu hazırlık maçlarında etkili bir performans sergilese de Süper Lig'de beklenenin çok altında kaldı. Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in arkasına düşen İsviçreli golcünün devre arasında takımdan ayrılacağı ortaya çıktı.

Yaz transfer döneminde kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Galatasaray, hücum hattı için Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralamıştı. Sarı - kırmızılı takıma büyük umutlarla gelen, hazırlık kampında gösterdiği performansla taraftarlara umut veren Haris Seferovic'ten Süper Lig'de beklenen verim alınamadı.

Büyük bir düşüş yaşayan Haris Seferovic; Antalyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarına ilk 11'de başlamış ancak gol sevinci yaşayamamıştı.

Bu maçların ardından formasını Bafetimbi Gomis'e kaptıran İsviçreli yıldız, Mauro Icardi'nin PSG'den kiralanmasının ardından kendisini takımın 3. santrforu olarak buldu.

Takvim'e göre; son 3 haftada sadece 28 dakika sahada yer alabilen tecrübeli futbolcu bu durumdan son derece rahatsız ve Dünya Kupası sonrasında takımdan ayrılmak istiyor.

Haberde Seferovic'in menajerinin bu hafta İstanbul'a geleceği ve yönetimle gerçekleştirilecek olan görüşmeler sonrasında Körfez ülkelerinden gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un da ayrılığına onay verdiği Seferovic'in bu sezon 15 resmi maçta forma giymesi halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek ve Galatasaray, Benfica'ya 2,5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.



