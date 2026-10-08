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Yaşam “Gel Sarıkız gel” deyince ayağa kalktı! Sarıkamış’ta ayılar sokaklara indi
Yaşam

“Gel Sarıkız gel” deyince ayağa kalktı! Sarıkamış’ta ayılar sokaklara indi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusu öncesi yiyecek arayan boz ayılar, akşam saatlerinde ilçe merkezine kadar inmeye başladı.

Sarıkamış’ta boz ayılarla karşılaşmak artık sadece ormanlık alanlarla sınırlı değil. Özellikle akşam saatlerinde ilçe merkezine kadar inen ayılar, yiyecek bulmak için cadde ve sokaklarda dolaşıyor.

 

İlçe merkezinde yiyecek arayan boz ayıların en sık uğradığı noktaların başında çöp konteynerleri geliyor. Konteynerleri devirerek içerisinde yiyecek arayan ayılar, çöpleri etrafa dağıtırken, zaman zaman konteynerlerin hemen arkasında bekleyerek yiyecek aramayı sürdürüyor.

Karanlığın çökmesiyle birlikte sokaklarda daha sık görülmeye başlayan ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla da görüntüleniyor. Sarıkamış sokaklarında karşılarına çıkan ayılar nedeniyle vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde daha dikkatli hareket ediyor.

 

Boz ayıların kış uykusu öncesinde enerji depolamak amacıyla daha fazla besin aradığı bu dönemde, doğal yaşam alanlarından ilçe merkezine inmeleri dikkat çekiyor. Yiyecek kokusuna gelen ayılar, özellikle çöp konteynerlerini karıştırarak beslenmeye çalışıyor. Çöp konteynerinde yiyecek arayan ayı cep telefonuyla kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde vatandaşın ayıya 'gel sarıkız gel' diye seslenmesi, ayının ayağa kalması ve daha sonra koşarak uzaklaşması yer alıyor.

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