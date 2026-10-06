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Dağcıların yeni rotası oldu! Kars’ta milyonlarca yıllık sıra dışı oluşum

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dağcıların yeni rotası oldu! Kars’ta milyonlarca yıllık sıra dışı oluşum

Kars Kağızman'da 6-7 milyon yıl önce volkanik aktiviteler sonucu oluşan sıra dışı bazalt sütunları keşif tutkunlarının yeni adresi oldu.

#1
Foto - Dağcıların yeni rotası oldu! Kars’ta milyonlarca yıllık sıra dışı oluşum

Karagüney köyü yakınlarında yüzeye çıkan lavların Geç Miyosen döneminde soğuması sırasında sınırlı bir bölgede beşgen ve altıgen prizma şeklinde oluşan sütunlar, "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi"nde yayımlanarak literatüre kazandırılmasıyla ilgi odağı oldu.

#2
Foto - Dağcıların yeni rotası oldu! Kars’ta milyonlarca yıllık sıra dışı oluşum

Yaklaşık 1890 rakımda bulunan bazalt sütunlar, sahip oldukları doğal görünümüyle bölgeye gelen dağcıların uğrak noktası oluyor. Kars ve Iğdır'dan dağcılar, bazalt sütunlara yürüyüş gerçekleştirerek bölgeyi rotalarına ekledi.

#3
Foto - Dağcıların yeni rotası oldu! Kars’ta milyonlarca yıllık sıra dışı oluşum

Iğdır Dağ Safarisi Kulübü üyesi Ali Öztürk, bazalt sütunların jeolojik açıdan dikkat çekici bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Sütunların çok güzel bir görüntüsü var. 10 kişilik bir ekiple ziyarete geldik, bir keşif yaptık ve yeni rota oluşturduk." dedi.

#4
Foto - Dağcıların yeni rotası oldu! Kars’ta milyonlarca yıllık sıra dışı oluşum

Öztürk, dağcıların yeni rotalar oluşturmaya devam ettiğini anlatarak, bazalt sütunlarını ise herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

#5
Foto - Dağcıların yeni rotası oldu! Kars’ta milyonlarca yıllık sıra dışı oluşum

Amatör dağcı Hakan Duman ise doğal bir jeolojik oluşum alanını rotalarına eklediklerini dile getirerek, bütün dağcıları bölgeye doğal oluşumu görmeye davet etti.

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