İnönü Üniversitesi Filistin’e için tek yürek! 7 Ekim mutlak zaferin ilk adımı
İnönü Üniversitesinde, 7 Ekim Aksa Tufanı’nın 3. yıl dönümü dolayısıyla Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversite yönetimi, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşte, Filistin bayrakları ve dövizler taşındı. 7 Ekim’in Müslümanlar açısından bir uyanış ve direnişin başlangıcı olduğunu belirten konuşmacılar, "Bizler için 7 Ekim bir son değildir. Uyanışın, direnişin ve inşallah mutlak zaferin ilk adımıdır" dedi.