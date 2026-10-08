İnönü Üniversitesi Filistin’e için tek yürek! 7 Ekim mutlak zaferin ilk adımı

Öğrencilere bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulunan Akpolat, "Zulme sessiz kalanlar, zulme seyirci kalanlar da en az zalimler kadar suçludur. Bu tarihe not olarak düşecektir. Biz de bugün burada zulme sessiz kalmadığımızı ve zulme ortak olmadığımızı zalimlere ve tüm dünyaya duyurmak için bir aradayız" diye konuştu. Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çeken Akpolat, bölünmüşlüğün Siyonistlerin işine yarayacağını söyledi. Program, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Polat’ın duasıyla sona erdi.