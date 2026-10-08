Dolar ve Euro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 49,2150 liradan, avro 55,2590 liradan güne başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul serbest piyasada dolar 49,2150 liradan, avro 55,2590 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,2130 liradan alınan dolar, 49,2150 liradan satılıyor.
55,2570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,2590 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,1980 lira, avronun satış fiyatı ise 55,0340 lira olmuştu.
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