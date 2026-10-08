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Ekonomi
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Dolar ve Euro'da son durum

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dolar ve Euro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 49,2150 liradan, avro 55,2590 liradan güne başladı.

#1
Foto - Dolar ve Euro'da son durum

Serbest piyasada 49,2130 liradan alınan dolar, 49,2150 liradan satılıyor.

#2
Foto - Dolar ve Euro'da son durum

55,2570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,2590 lira oldu.

#3
Foto - Dolar ve Euro'da son durum

Dün doların satış fiyatı 49,1980 lira, avronun satış fiyatı ise 55,0340 lira olmuştu.

#4
Foto - Dolar ve Euro'da son durum

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