“Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi” beyaz perdede! Küresel intifada izleyiciyle buluştu

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL / Human Movie Team ve Nida Yapım iş birliğiyle hazırlanan, yönetmenliğini Betül Doğan’ın, görüntü yönetmenliğini Rabia Aydoğdu’nun, yapımcılığını ise Tülay Gökçimen’in üstlendiği 44 dakikalık belgesel; dünyanın farklı coğrafyalarında Filistin için yükselen toplumsal sesi, dayanışma biçimlerini ve farklı direniş pratiklerini ele alıyor. Gösterim, yönetmenliğini Deniz Türker’in yaptığı “Host (Ev Sahibi)” adlı animasyon filminin ilk kez izleyiciyle buluşmasıyla başladı. Film, işgal nedeniyle evinden edilen ve hapiste bulunan ikiz kardeşi Adem’in oyuncağı olan atı geri almak için işgalcilerin yaşadığı eve giren 10 yaşındaki Ammar’ın hikayesini anlatıyor. Adem’in ikizi Ammar’ı gören işgalci ailenin çocuğu Isaac’ın onu hapisteki Adem sanmasıyla başlayan hikaye, işgalin yalnızca mekanları değil, insanların hafızasını ve psikolojisini de nasıl etkilediğine odaklanıyor. Ammar’ın sonunda oyuncağı kardeşine ulaştırması ve “Ev onların olsaydı, avludaki pencereyi bilirlerdi. Ama ev onların değil.” sözüyle film, mülkiyet ve aidiyet kavramlarını bir çocuğun hikayesi üzerinden ele alıyor. Animasyonun ardından “Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi” belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi. Belgeselin ilk gösterimine İstanbul Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, yazar ve akademisyen Yusuf Kaplan, yazar Esra Elönü, Prof. Dr. Mehmet Dinç, Dijital Birlik Platformu Derneği Başkanı Emrah Cebiroğlu ve Genel Sekreteri Esra Aydın ile birlikte çok sayıda akademisyen, sanatçı ve aktivist katıldı. İlk gösterim, farklı alanlardan çok sayıda konuğu bir araya getirdi.