“Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi” beyaz perdede! Küresel intifada izleyiciyle buluştu

Belgeselin yapımcısı Tülay Gökçimen, filmin ortaya çıkışında ekip çalışmasının ve gönüllü emeğin belirleyici olduğunu ifade etti. Gökçimen, yapım sürecinin farklı görevleri üstlenen ekip üyelerinin büyük bir özveriyle çalışması sayesinde tamamlandığını belirterek, Filistin için farklı alanlarda üretmenin ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Gökçimen, belgeselin yanı sıra ekip olarak Filistin ve Gazze konusunda farklı projeler üretmeye devam ettiklerini de belirtti. “Biz bu işleri çok severek yapıyoruz ama çok zorlanarak yapıyoruz. Çünkü bizim hayatımız bu; derdimizi başka türlü anlatamıyoruz. Cenab-ı Allah’ın nasip ettiği çok değerli ve fedakâr bir ekiple, herkesin üzerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirmesiyle bu filmleri ortaya çıkarıyoruz.” Gökçimen, belgeselin ortaya çıkmasında emeği bulunan tüm ekip arkadaşlarına ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, yapım sürecinin büyük bir özveri ve dayanışmayla yürütüldüğünü vurguladı. “Biz Gazze için, Filistin için, ümmet için birleştik. Kim ne yapabiliyorsa herkese bir iş düşüyor.” Belgeseli Gazze’deki çocuklara ithaf ettiğini belirten Gökçimen, ekibin Filistin konusunda üretmeye devam edeceğini ifade etti. Gökçimen ayrıca, Gazze’de yaşananları bir çocuk ve bir kedinin gözünden anlatmayı amaçlayan “Bir Çocuk ve Bir Kedi” adlı animasyon film projesi üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.