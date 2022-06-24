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Spor Gedson'dan olay Galatasaray göndermesi!
Spor

Gedson'dan olay Galatasaray göndermesi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu transfer döneminde sarı-kırmızılı takımla hiç görüşmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 12:09:00 -
Gedson'dan olay Galatasaray göndermesi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu transfer döneminde sarı-kırmızılı takımla hiç görüşmediğini söyledi.

Beşiktaş’ın devre arasında anlaşıp sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor’a kiraladığı Gedson Fernandes, 27 Haziran Pazartesi başlayacak hazırlıklara katılmak için 5 gün öncesinden İstanbul’a geldi.

Hürriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı kulübe transfer sürecinden Galatasaray iddialarına ve Türkiye’deki hedeflerine dek merak edilen birçok konuya açıklık getirdi. Gedson Fernandes’in açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş ödemeler konusunda garanti sundu"
“Başkan Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı ile geçen sezon ortasında konuştuk. Çebi’nin benimle ilgili projesi açık ve netti. Ödemeler konusunda garanti sundu. Menajerim Ahmet Bulut’un görüşleri de gelmemde etkili oldu.

"Beşiktaş’ta yabancı kontenjanı dolu olduğu için beni Rizespor’a kiralık göndermek istediklerini bildirdiler, eninde sonunda Beşiktaş’a döneceğim için kabul ettim. Rizespor Başkanı Tahir Kıran benim için büyük fedakarlıklar yaptı. Küme düşmemize çok üzüldüm. Böyle başkanlar başarısızlığı hak etmiyor.

Hayatım boyunca verdiğim sözleri hep tutmuşumdur. Ben Türkiye’ye geldiğim ilk günden bu yana hep aynı şeyleri söyledim. ‘Her ne olursa olsun, ben transfer sözü verdiğim Beşiktaş’tan vazgeçmem’ dedim."

 

"Galatasaray haberlerine güldüm"
"Ara transferde Türkiye’den beni ilk arayan Beşiktaş oldu, onlara da ‘Evet’ dedim, iş bitti. Beşiktaş’la anlaşmayı yaptıktan sonra, daha önce kiralık oynadığım Galatasaray’ı hiç düşünmedim. Onlarla hiç görüşmedim de. Bu süreçte Avrupa’dan teklifler geldi, onları da reddettim. Galatasaray’a geleceğim şeklindeki haberlere güldüm açıkçası."

"Şampiyon olabileceğimize inanıyorum"
"Yeni sezonda tek hedefimiz şampiyonluk. Rakiplerin durumu beni ilgilendirmiyor. Beşiktaş, güçlü bir kadroya sahip. Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Romain Saiss, Avrupa’da bilinen oyuncular. Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Necip Uysal gibi Türk futbolcuların da yardımıyla şampiyon olabileceğimize inanıyorum."

 

Gedson, Beşiktaş’ı tercih etmesinde İstanbul’un güzelliklerinin önemli rol oynadığını da sözlerine ekledi.

 


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