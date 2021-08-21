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Spor Gedson olmayınca... Genç yıldız adım adım Süper Lig'e
Spor

Gedson olmayınca... Genç yıldız adım adım Süper Lig'e

Benfica'nın Gedson'u yollamama kararı sonrası Galatasaray'da Olaru harekatı başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 12:23:00 -
Gedson olmayınca... Genç yıldız adım adım Süper Lig'e

Süper Lig’de bu sezon tüm planını şampiyonluk üzerine yapan Galatasaray, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. 8 numara hattında Gedson Fernandes’i tekrar kiralamak için yoğun çaba sarf eden Cim Bom, istediğini alamamasının ardından gözünü Romanya’ya dikti. Sarı- Kırmızılılar, FCSB’nin 23 yaşındaki oyuncusu Darius Olaru için girişimlere başladı.

Aynı takımdan Olimpiu Morutan’ı da isteyen ancak kulübünün astronomik taleplerinden dolayı bu transferden vazgeçen Cim Bom’un, Darius Olaru konusunda yoğun mesai harcadığı bildirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki günkü Randers maçının ardından Gedson Fernandes transferi için olumsuz konuşmuştu. Terim, “Gedson’u başkaları da istiyor galiba. Ancak ben ilişkilerim sebebiyle biliyorum, ‘hayır’ diyorlar. Vermek istemiyorlar. Eğer verirlerse biz hazırız bekliyoruz. Ayrılması halinde bizi tercih edeceğinden şüphem yok” ifadelerini kullandı.

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