Gedson Fernandes Beşiktaş mı Galatasaray mı transfer edecek?

Gedson Fernandes transferi için hem Galatasaray hem Beşiktaş atağa geçti. Beşiktaş, Benfica'ya Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısı için teklif yaptı. Record gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Benfica'ya Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısı için teklif yaptı. Habere göre, Beşiktaş, Benfica'ya bonservisin yüzde 50'si için 7.5 milyon Euro teklif etti. Peki Gedson Fernandes kimdir? Gedson Fernandes kaç yaşında? Gedson Fernandes hangi takımda oynuyor? İşte Gedson Fernandes hayatı, biyografisi.

Gedson Fernandes kimdir?

Gedson Fernandes 9 Ocak 1999'da dünyaya geldi. Orta Saha mevkisinde oynayan São Tomé ve Príncipe asıllı Portekizli futbolcu. Benfica'da forma giymektedir.São Tomé'de doğan Fernandes, kariyerine 2008 yılında Portekiz'de SC Frielas takımında başladı.

Bir yıl sonra SL Benfica'nın genç takımına transfer oldu ve 2017 yılında rezerv takıma yükseldi. Aynı yıl 11 Şubat'ta ilk profesyonel maçına Benfica B formasıyla ligde 4-2 yendikleri Desportivo das Aves karşısında çıktı.

2018-19 sezonunda Benfica'nın as takımına yükseldikten sonra Fernandes, ilk maçına 7 Ağustos 2018 tarihinde Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda evinde 1-0 yendikleri Fenerbahçe karşısında çıktı. Bir hafta sonra, deplasmandaki ikinci ayak maçında 26. dakikada 1-1'lik beraberliğin açılış golünü attı ve Benficanın play-off turuna yükselmesine katkıda bulundu.

Fernandes, 15 Ocak 2020 tarihinde 18 aylığına Premier League kulübü Tottenham Hotspur'a kiralandı.[4] Premier League'deki ilk maçına 0-0 berabere kaldıkları Watford deplasmanında çıkarken, 80. dakikada oyuna dâhil oldu.

31 Ocak 2021 Pazar günü Galatasaray futbolcunun geçici transferini KAP'a duyurdu. 500 bin avro bedelle sezon sonuna kadar kiralandı.

Gedson Fernandes, Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.