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Spor Gedson Fernandes Beşiktaş mı Galatasaray mı transfer edecek?
Spor

Gedson Fernandes Beşiktaş mı Galatasaray mı transfer edecek?

Gedson Fernandes son dakika haberleri Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ikinci sırada ligi kapatan Galatasaray, transfer etmek için yarıştığı isimler arasında Gedson Fernandes da var. Peki Gedson Fernandes hangi takıma transfer olacak? Gedson Fernandes Beşiktaş’a mı transfer oluyor? Gedson Fernandes Galatasaray’a mı transfer olacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 17:45:00 - 2021-07-19 17:46:34
Gedson Fernandes Beşiktaş mı Galatasaray mı transfer edecek?

Gedson Fernandes transferi için hem Galatasaray hem Beşiktaş atağa geçti. Beşiktaş, Benfica'ya Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısı için teklif yaptı. Record gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Benfica'ya Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısı için teklif yaptı. Habere göre, Beşiktaş, Benfica'ya bonservisin yüzde 50'si için 7.5 milyon Euro teklif etti. Peki Gedson Fernandes  kimdir? Gedson Fernandes  kaç yaşında? Gedson Fernandes  hangi takımda oynuyor? İşte Gedson Fernandes  hayatı, biyografisi.

Gedson Fernandes

Gedson Fernandes kimdir?

Gedson Fernandes 9 Ocak 1999'da dünyaya geldi.  Orta Saha mevkisinde oynayan São Tomé ve Príncipe asıllı Portekizli futbolcu. Benfica'da forma giymektedir.São Tomé'de doğan Fernandes, kariyerine 2008 yılında Portekiz'de SC Frielas takımında başladı.

Bir yıl sonra SL Benfica'nın genç takımına transfer oldu ve 2017 yılında rezerv takıma yükseldi. Aynı yıl 11 Şubat'ta ilk profesyonel maçına Benfica B formasıyla ligde 4-2 yendikleri Desportivo das Aves karşısında çıktı.

2018-19 sezonunda Benfica'nın as takımına yükseldikten sonra Fernandes, ilk maçına 7 Ağustos 2018 tarihinde Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda evinde 1-0 yendikleri Fenerbahçe karşısında çıktı. Bir hafta sonra, deplasmandaki ikinci ayak maçında 26. dakikada 1-1'lik beraberliğin açılış golünü attı ve Benficanın play-off turuna yükselmesine katkıda bulundu.

Fernandes, 15 Ocak 2020 tarihinde 18 aylığına Premier League kulübü Tottenham Hotspur'a kiralandı.[4] Premier League'deki ilk maçına 0-0 berabere kaldıkları Watford deplasmanında çıkarken, 80. dakikada oyuna dâhil oldu.

31 Ocak 2021 Pazar günü Galatasaray futbolcunun geçici transferini KAP'a duyurdu. 500 bin avro bedelle sezon sonuna kadar kiralandı.

Gedson Fernandes, Galatasaray formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.

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