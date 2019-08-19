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Gediz’i kirleten iki işletmeye 238 bin TL’lik ceza

Ege Bölgesi’nin sulamadaki en önemli akarsuyu olan Gediz Nehri’ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle 2 işletmeye 238 bin 860 lira para cezası kesildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:46
Gediz’i kirleten iki işletmeye 238 bin TL’lik ceza

Ege Bölgesi’nin sulamadaki en önemli akarsuyu olan Gediz Nehri’ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle 2 işletmeye 238 bin 860 lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Gediz Nehri’nde meydana gelen kirlilik ile ilgili çalışma başlatan Manisa Çevre ve Altyapı İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olduğu öne sürülen Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini incelemeye aldı. Sulardan numune alan ekipler yaptıkları incelemede iki işletmenin nehri kirlettiğini tespit etti. Toplam 378 denetimde ve incelenen 77 numunede Su Kirliliği Kontrolü Yönetmenliğinde belirtilen sınır değerlerin üzerinde nehre atık su bırakan 2 işletmeye 238 bin 860 lira para cezası verildiği bildirdi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:46
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