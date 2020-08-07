Geçmişten bugüne hızlı değişim

1970’li ve 80’li yıllarda makine mühendisliği, elektronik mühendisliği gibi klasik bazı meslekler vardı. Ama teknolojinin, özellikle yapay zekânın devreye girmesiyle oyunun kuralları değişti. Geleceğin meslekleri şu anda tam olarak ismi konulmamış meslekler olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayar oyunu kurgulamak bile bir mesleğe dönüştü. Bu değer üzerinden ihracat yapılarak ülkemize milyarlarca dolar para kazandırılıyor. Bu bakımdan, bilgisayar oyunu kurgulayıcılığını önemli mesleklerinden birisi olarak görmek mümkün.

Sosyal medya yönetimi de ön plana çıkan geleceğin mesleklerinden birisi oldu. Kurumların kendi sosyal medyalarını yönetmek için çok kalifiye insanlara ihtiyacı oluyor. Yeni medya da geleceğin meslekleri arasında yer alıyor çünkü teknoloji medyanın, basının iş yapma şeklini de dönüştürmeye başladı. Ayrıca, veri bilimi, sürdürülebilir tarım, sensör teknolojisi gibi alanları da, geleceğin meslekleri arasında sayılabilir. Üniversitelerde kurulan yapay zekâ laboratuvarı, yapay zekanın etkin olacağı mesleklerin hepsinde etkin rol oynamaya başladı. Şüphesiz bu alanlardan birisi tıp olacak. Sağlık bilimleri dalında yapay zekanın doktorların bazı işlerini almaya başlaması dikkat çekiyor. Özellikle hastalık teşhis noktasında çok önemli roller oynuyorlar. Bu arada sosyal medyadaki trendleri takip eden ve yönlendirmeye çalışan yazılımlar üzerinde yapılan çalışmalar da değer kazanıyor.

Uzmanlar ise ‘’Teknolojiyi iyi bilmek bir diğer önemli kıstas. Çünkü artık teknolojisiz bir mesleği düşünemiyoruz. Önemli bir değişim de şu; bir bölüm seçip hayat boyu o alanda çalışma devri artık kapandı. Artık seçilen meslekler hayat boyu teknolojiyle bağlantılı olarak 7-8 kere evriliyor. Adaylara, paniğe kapılmadan meslekleri adına uzun planlar yapmalarını öneriyoruz.’’