Geçmeyen ishal ve karın ağrısını hafife almayın! Ciddi bir hastalığın habercisi olabilir
Sağlık

Geçmeyen ishal ve karın ağrısını hafife almayın! Ciddi bir hastalığın habercisi olabilir

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Geçmeyen ishal ve karın ağrısını hafife almayın! Ciddi bir hastalığın habercisi olabilir

Uzun süren sindirim şikayetlerinin çoğu zaman basit bir rahatsızlık sanıldığına dikkat çeken uzmanlar, bazı belirtilerin kronik bağırsak hastalıklarının ilk işareti olabileceği uyarısında bulundu.

Günlerce devam eden ishal, geçmeyen karın ağrısı ve buna eşlik eden halsizlik çoğu kişi tarafından geçici bir sindirim sorunu olarak değerlendiriliyor. Ancak Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Öztürk, bu şikayetlerin özellikle Crohn hastalığının en önemli belirtileri arasında yer alabildiğini belirtti.

 

İltihaplı bir bağırsak hastalığı

Crohn hastalığının sindirim sistemini tutan kronik ve iltihaplı bir bağırsak hastalığı olduğunu ifade eden Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Öztürk, hastalığın ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünü etkileyebildiğini, en sık ise ince bağırsağın son kısmı ile kalın bağırsakta görüldüğünü kaydetti. Hastalığın alevlenme ve sakinleşme dönemleriyle seyrettiğini vurgulayan Öztürk, belirtilerin zaman zaman hafifleyip yeniden şiddetlenebildiğine dikkat çekti.

 

Kilo kaybı ve iştahsızlık belirtiler arasında

Uzun süre devam eden ishal ve karın ağrısının Crohn hastalığında öne çıkan bulgular olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, “Bu şikayetlere kilo kaybı, halsizlik ve iştahsızlık da eşlik edebilir. Bazı hastalarda ateş, kanlı dışkı, eklem ağrıları, cilt döküntüleri ve ağız yaraları da görülebilir” dedi.

 

Hastalığın ortaya çıkışında bağışıklık sisteminin rol oynadığını ifade eden Prof.Dr. Öztürk, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin de etkili olduğunu söyledi. Prof.Dr. Öztürk, sigaranın Crohn hastalığının hem ortaya çıkışını hem de seyrini olumsuz etkileyen önemli bir risk faktörü olduğunu belirtti.

 

Bu hastalık tedavi edilebilir mi?

Tanının kan ve dışkı testlerinin yanı sıra endoskopi ve görüntüleme yöntemleriyle konulduğunu aktaran Prof. Dr. Öztürk, Crohn hastalığının tamamen ortadan kaldırılamadığını ancak uygun tedaviyle kontrol altına alınabildiğini belirtti. Tedavinin amacının iltihabı baskılamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade eden Öztürk, düzenli hekim takibinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

 

Prof. Dr. Öztürk, “Uzun süren ishal ve karın ağrısı yaşayan, özellikle bu şikayetlere kilo kaybı eşlik eden kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması erken tanı açısından kritik önem taşıyor” diye konuştu.

