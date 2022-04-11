Geçim sıkıntısından tarzana dönüştü... 28 yaşındaki genç 8 yıldır ağaçta yaşıyor!
Pakistan'ın Karaçi kentinde yaşayan Farman Ali, maddi sıkıntılar nedeniyle 8 yıldır ağaçta yaşıyor.
Pakistan'ın Karaçi kentinde yaşayan Farman Ali, maddi sıkıntılar nedeniyle 8 yıldır ağaçta yaşıyor.
Pakistan'ın Karaçi kentinde yaşayan Farman Ali, maddi sıkıntılar nedeniyle 8 yıldır ağaçta yaşıyor. "Karaçili Tarzan" olarak da bilinen 28 yaşındaki Ali, tüm imkansızlıklara rağmen ağaç evine lavabo ve pille çalışan ışık takmayı da başarmış.