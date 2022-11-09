Gecenin fıkrası İmamoğlu'ndan! 'TOGG'a benden korktukları için davet etmediler'

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İnan Demirel'in sunduğu Gündem Özel programında İsmail Saymaz, İpek Özbey ve Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, CHP yandaşı gazetecilerin sorularıyla muhatap olan İmamoğlu, TOGG sorusu karşısında verdiği cevapla canlı yayında kendisini rezil etti.

Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı törene İmamoğlu davet beklemiş!

İstanbulluları felaket zamanlarında yalnız bırakarak çıktığı tatillerde sefasını sürdürmesinden dolayı yandaşları tarafından da tepki toplayan İmamoğlu, davet gönderilmesine karşın Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı, Türkiye'nin hayali yerli otomobil TOGG'un banttan indiriliş törenine davet edilmeyi beklediğini söyledi. İmamoğlu kendisine yöneltilen soruya verdiği cevapla geceye damga vurdu.

"Benden korkuyorlar"

İnan Demirel'in "TOGG'un açılış törenine davet edilmemenizi neye bağlıyorsunuz?' sorusuna İmamoğlu, güldüren şu cevabı verdi:

Korkuyorlar benden. İyi iş üretiyoruz, gürül gürül iş yapıyoruz.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dahil parti genel başkanları TOGG açılışına çağrılmış ancak davete icabet etmemişlerdi.