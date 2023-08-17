Gecenin 3'ünde tıklım tıklım! Beyoğlu’nda mağazalar çift vardiya yapıyor

Turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde, sabah 03:00’e kadar alışveriş canlılığı yaşanıyor. Özellikle yerli markalar son yıllarda geç saate kadar açık tuttukları mağazalar için çift vardiya sistemine geçerken; alışverişler en çok Arap turistler tarafından yapılıyor. Mağazalara, gece eğlenmeye gitmeden önce şık kıyafetler giymek isteyen de kozmetik alışverişi için uğrayan da var. Hırsızlığa karşı önlem için mağaza çalışanları, polislerle ortak WhatsApp grupları kurmuş durumda. Çin’de Guangzhou ve İspanya’da Barselona’nın ünlü caddelerinde bile gece 12’den sonra mağazaların açık kalmadığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “İstiklal Caddesi’nin özel bir konumu var, 24 saat yaşayabilecek, yabancıların da geldiği bir cadde. Firmalar ciro yapıyor ki açmak istiyorlar, bu yüzden iyi bir uygulama” dedi.

‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer’

Hazır giyimden kozmetiğe, ayakkabı mağazalarından yeme-içme mekânlarına kadar gece boyunca süren canlılık her markanın satışına pozitif yansımıyor. Mağazaların satış temsilcileri erken saatlerde başlayan hareketliliğin gece saatlerinde devam etmesini İstiklal Caddesi’nin turistlerin uğrak yeri olmasına bağlarken, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Her turist İstanbul’a geldiğinde muhakkak Taksim’e de uğruyor. Tek bir ürün alıp çıkan da yüklü alışveriş yapan da var. İstiklal Caddesi’nde mağazalar sabaha kadar açık kalsa yine de hareketlilik devam eder. Güvenlik açısından büyük bir sorunla karşılaşmıyoruz. Mağazaların güvenlik görevlileri var. Olmayan yerlerde de caddedeki çok sayıda polis hemen devreye giriyor. Her gün mutlaka hırsızlık vakası yaşanıyor. Polislerle WhatsApp grupları kurduk, bir güvenlik sorunu olduğunda artık mesajla bilgi veriyoruz. Hızlı müdahale ediliyor.”

‘Satışlardan memnunuz’

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “Bu uygulamayı son birkaç yıldır yapıyoruz. Müşteri o saatte geliyor ve ‘ben sana para vereceğim’ diyor. Biz de satışlardan memnun olduğumuz için bu sistemi devam ettiririz” değerlendirmesini yaptı. Taksim’in daha çok Ortadoğulu turistlerin tercih ettiği bir bölge olduğunun altını çizen Küçük, “Onların alışkanlıkları da daha çok gece alışverişi yapmak yönünde. Gündüz daha çok istihbarat, gece gezmek ve alışveriş üzerine. O saatlerde epey müşteri trafiği oluyor ve bizde satışlar iyi gidiyor. Kış aylarında o saatlere kadar açık tutmuyoruz, hava erken kararıyor ve turist sayısı da nispeten düşük oluyor” bilgisini verdi.

İstiklal Caddesi’nde gece geç saatlere kadar açık olan markalar genellikle yerli hızlı moda markaları olarak göze çarpıyor. Hazır giyimin dünyaca ünlü markaları ise en geç 23.00’te kepenk indiriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mağaza trafiği yoğun olsa da yüksek cirolara ulaşmak her marka için geçerli değil. Satışların çok iyi olduğunu söyleyenlerin yanı sıra “Geç saate kadar açık kalmak cirolara yansımıyor” diyenler de var.

İstiklal Caddesi’nde mağazası olan perakendeciler, geç saate kadar süren mesainin yeni bir uygulama olmadığını ancak her geçen yıl gece yarısından sonra da açık mağaza sayısının arttığını belirtiyorlar.

Metro çalıssa alım devam eder

FAS’tan Türkiye’ye ailesiyle tatile gelen tıp öğrencisi Sarah Benlamlih, altı gündür Türkiye’de tatilde olduklarını ve Laleli’de konakladıklarını söyledi. “Türkiye gerçekten çok ucuz bir ülke” diyen Benlamlih, “Bu hafta içinde ülkemize döneceğiz. Kaldığımız süre boyunca giyimden kozmetiğe kadar birçok alışveriş yaptık. Metro gece 2’ye kadar açık olsa hatta daha da uzun süre açık olsa, gece alışveriş yapmak çok daha kolay olur” dedi. Fransa’dan üç gün önce tatil için arkadaşlarıyla Türkiye’ye gelen Jolie C. ise “Henüz İstanbul’u çok görme fırsatımız olmadı. Mağazaların geç saatlere kadar açık olduğunu bilmiyorduk. Bunu kesinlikle deneyimlemek isteriz. Ancak İstiklal Caddesi’nde çok farklı mağazalar göremedik” diye konuştu.

‘AVM’ler kapanınca talep caddeye akıyor’

WATSONS Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş yaz aylarında turistik lokasyonlardaki mağazaların ciroya önemli oranda katkı sağladığını belirtti. Yurddaş “İlk beş ayda turistlerin geçtiğimiz yıla oranla daha az harcama yaptıklarını, sepet büyüklüklerinin düştüğünü gözlemledik. Ancak yaz aylarında turist trafiğinin artmasıyla birlikte bu mağazalarımızda ciromuz da yükseldi. AVM’ler kapandıktan sonra gece açık olan mağazalara olan talep de artıyor. Gece saatlerinde açık olan mağazalarımızda bölgesine göre farklılık göstermekle birlikte yüzde 10-15’e kadar ek ciro gelebiliyor. Bu mağazalarımızdaki çalışma düzeni vardiya usulü ile her çalışanın haftalık yasal çalışma saatlerine uyularak organize ediliyor” dedi.

‘Cirolar olumlu etkileniyor’

ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Beyoğlu İstiklal Caddesi’nin Alışveriş dinamikleri; iş çıkış saatleri ve eğlence saatleri ile birebir bağlantılı. Bu nedenle İstiklal Caddesi’ndeki her iki mağazamız da gece geç saatlere kadar açık. Bu durumdan elbette müşteri ayak sayısı, mağaza cirolarımız ve alışveriş trafiği olumlu etkileniyor. Bu yıl son çeyrekte İstiklal Caddesi’ndeki satış operasyon ağımızı yeni markalarımızla ve yeni lokasyonlarda derinleştirme hedefindeyiz” yorumunu yaptı.

Kaynak: Hürriyet