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Geçen yıl serbest bırakılmıştı! O sapık yine aynısını yaptı

İzmir'in Bornova ilçesinde, 9 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve kısa bir süre sonra serbest bırakılan i Tuncay Ç. (59), bu kez iki çocuğa cinsel ilişki teklifinde bulundu.

26 Nisan 2019 Cuma 23:40
Geçen yıl serbest bırakılmıştı! O sapık yine aynısını yaptı

İzmir'in Bornova ilçesinde iki yıl önce Yağmur K.’yi (9) taciz ettiği iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakılan inşaat işçisi Tuncay Ç. (59), bu defa Muğla’da, Suriyeli kız çocuğu S.J.’ye (10) ve M.S. (12) adlı erkek çocuğuna da ilişki teklifinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Muğla’da inşaat işçiliği yapan Tuncay Ç.’nin okul bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine Bayır Jandarma Karakolu ekipleri, Salih Paşalar Mahallesi’ne gitti.

'Seni İzmir'e götüreyim'

Tuncay Ç.’nin, Salih Paşalar İlkokulu bahçesine girerek, öğrencilerden Suriye uyruklu S.J.’ye "Seni İzmir’e götüreyim" dediği, M.S. isimli erkek çocuğuna da ilişki teklif ettiği iddia edildi.

Tuncay Ç.’nin ayrıca, okul bahçesinde çocukların ellerini okşadığı ileri sürüldü.

Tuncay Ç.’nin yaptıklarını gören Ö.B. (12) isimli öğrencinin ifadelerinin ardından harekete geçen Jandarma, şüpheliyi Ula’nın Gökova Mahallesi’nde gözaltına aldı.

Rehber öğretmenler eşliğinde ifadeler alındı

Muğla Barosu’ndan gelen avukatlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görevlendirilen rehber öğretmenler eşliğinde mağdur çocukların ifadeleri alındı.

Tuncay Ç.’nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Yağmur kalp krizinden ölmüştü

Tuncay Ç. iki yıl önce İzmir’in Bornova ilçesinde, torununun arkadaşı Yağmur K.’ye (9) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, hakkında dava açılmıştı.

Yağmur, duruşma öncesi sanıkla karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden yaşamını yitirmiş, aile, kızlarının ölümünden sorumlu tuttuğu Tuncay Ç. hakkında, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 1 milyon TL manevi, 1 TL de maddi tazminat davası açmıştı.

Davada, Yağmur’un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirtilmesine rağmen üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen, eşinden boşanmış olan, 3 çocuk sahibi Tuncay Ç., geçen yıl tahliye edilmişti.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 23:40
  1. Muğla
  2. Yağmur K.
  3. İzmir

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