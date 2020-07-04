Geçen yıl, 4 Temmuz 2019'da (bugün) altın ne kadardı? Altın fiyatları 1 yılda ne kadar arttı?

Altının gram fiyatı 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü 392 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ise bugün 634 TL’den alınırken 643 TL’den, cumhuriyet altını 2 bin 538 TL’den alınırken 2 bin 559 TL’den, tam altının alış fiyatı 2 bin 538 TL olarak belirlenirken 2 bin 568 TL’den satışa sunuluyor.

Geçen yıl, bugün altın ne kadardı?

Geçtiğimiz yıl ise fiyatlar şu şekildeydi:

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,60 liraydı. İstanbul Kapalıçarşı'da 254,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,60 liradan, bin 676 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 697 liradan, 232 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236 liradan, bin 638 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 658 liradan, 819 liradan alınan Yarım Ziynet 829 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 415 liradan satıldı.

Altın fiyatları 1 yılda ne kadar arttı?

Bu durumda, geçen yıldan bugüne, altının gram satış fiyatı 137,4 lira yükselmiş oldu.