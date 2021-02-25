Geçen seneki TYT puanını kullanacalar YKS sınavına girecekler mi? Geçen seneki TYT puanı kullanma 2021
Geçen seneki TYT puanımı nasıl kullanabilirim? soruları ÖSYM tarafından YKS başvuru kılavuzunun yayınlanmasından sonra merak edilmeye başlandı. ÖSYM’nin açıkladığı 2021 YKS başvuru kılavuzuna göre, YKS başvuruları 4 Şubat 2021 itibariyle başladı. YKS başvuruları 2 Mart 2021 tarihinde sona erecek. ÖSYM’den geçen yıl ki TYT puanı uyarısı da geldi. Peki TYT puanını seneye kullanma şartları, 2021-YKS de 2020 TYT puanı kullanma nasıl yapılacak? Geçen seneki TYT puanı kullanma nasıl yapılır? TYT puanı kaç yıl geçerli 2021, Geçen seneki TYT puanını kullanacalar? YKS sınavına girecekler mi?
2020 TYT puanı bu yıl kullanılabilir mi? YKS başvuru işlemleri sürüyor. ÖSYM'nin ilan ettiği üzere 4 Şubat 2021 itibariyle başlayan YKS başvuruları 2 Mart 2021 tarihine kadar sürecek. YKS başvuru işlemlerinde milyonlarca öğrenci başvurusunu ÖSYM AİS üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile gerçekleştirecek. YKS sınavları ise 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Adaylar YKS başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Geçen yıl ki TYT puanını kullanacalar YKS sınavına girecekler mi?
ÖSYM'nin yayınladığı 2021 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre; 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.
Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor.
Geçen seneki TYT puanı nasıl kullanılır?
2021 YKS başvuru kılavuzu için tıklayın