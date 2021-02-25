Geçen seneki TYT puanını kullanacalar YKS sınavına girecekler mi? Geçen seneki TYT puanı kullanma 2021

2020 TYT puanı bu yıl kullanılabilir mi? YKS başvuru işlemleri sürüyor. ÖSYM'nin ilan ettiği üzere 4 Şubat 2021 itibariyle başlayan YKS başvuruları 2 Mart 2021 tarihine kadar sürecek. YKS başvuru işlemlerinde milyonlarca öğrenci başvurusunu ÖSYM AİS üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile gerçekleştirecek. YKS sınavları ise 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Adaylar YKS başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Geçen yıl ki TYT puanını kullanacalar YKS sınavına girecekler mi?

ÖSYM'nin yayınladığı 2021 YKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre; 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor.

Geçen seneki TYT puanı nasıl kullanılır?

2021 YKS başvuru kılavuzu için tıklayın