  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Geceleri cep telefonu kullanıyorsanız bir kez daha düşünün! Kanser riskinizi arttırıyor
Kadın - Aile

Geceleri cep telefonu kullanıyorsanız bir kez daha düşünün! Kanser riskinizi arttırıyor

Uykuya dalmak oldukça zor olabiliyor. Uykunun daha hızlı gelmesi adına yanlış yapılan birçok alışkanlık bulunuyor. Geceleri cep telefonuna bakmak bu alışkanlıklar arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre geceleri cep telefonu kullanmak kanser riskinizin artmasına sebep olabilir...

Yeniakit Publisher
2022-06-06 14:37:00 - 2022-06-06 14:41:04
Geceleri cep telefonu kullanıyorsanız bir kez daha düşünün! Kanser riskinizi arttırıyor

Kansere yakalanma riski çeşitli nedenlere bağlı olarak artabiliyor. Her geçen gün kanser olan kişi sayısında artış meydana geliyor. Bu artışların nedenleri arasında yanlış yaşam alışkanlıkları bulunuyor. Sağlıksız beslenmek, zararlı ürün kullanmak, hareketsiz yaşamak, genetik faktörler gibi etkenler kansere yakalanma riskini arttırıyor. 2018'de yapılan bir araştırma, geceleri yüksek düzeyde açık mavi ışığa maruz kalmanın prostat kanseri riskini iki kat artırabileceğini buldu.

MAVİ IŞIK SAĞLIĞIMIZI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uzmanlara göre, mavi ışığın görünür spektrumdaki diğer ışıklardan daha kısa bir dalga boyuna sahip olması, yani daha fazla enerji yayması nedeniyle insan sağlığına en çok zarar verdiğine inanılıyor. 2020 yılında İspanya'da yapılan bir çalışmada, mavi ışığın sağlığımız üzerindeki zararlı etkilerine dair daha fazla kanıt öne çıktı.

MEME VE PROSTAT KANSERİ RİSKİYLE BAĞLANTILI

Fox Online'dan Doktor Deborah Lee'ye göre: "661 bağırsak kanseri hastası 1.322 kontrol ile karşılaştırıldı. Yazarlar, uydu izlemesinden elde edilen gece yapay maruz kalma verilerini kullanarak, mavi ışığa maruz kalmanın bağırsak kanseri riskini yüzde 60 oranında artırdığını hesapladı. "Mavi ışık, meme ve prostat kanseri gibi diğer kanserlerin görülme sıklığının artmasıyla bağlantılıdır.”

SAĞLIĞINIZ İÇİN AKŞAMLARI MAVİ EKRANLARDAN UZAK DURUN

Vücudun iç saatinin düzenini korumak için gece geç saatlerde telefon kullanmaktan kaçınmak gerekebilir. Doktor Lee şunları ekledi: "Melatonin seviyelerinizin yatmadan önce doğal olarak yükselmesine izin vermek için cep telefonunuzu daha az sıklıkta kullanmak ve akşamları mavi ışıklı cihazlardan (masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, TV'ler ve diğerleri) uzak durmak mantıklıdır.

Eklem ağrısına iyi gelen nane biberiye kekik çayı nasıl yapılır?
Eklem ağrısına iyi gelen nane biberiye kekik çayı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Eklem ağrısına iyi gelen nane biberiye kekik çayı nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay