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Yerel Gecekondu çıkan yangında alev topuna döndü
Yerel

Gecekondu çıkan yangında alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
2023-11-10 10:59:00 -
Gecekondu çıkan yangında alev topuna döndü

Antalya’da çıkan yangında bir gecekondu adeta alev topuna döndü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle diğer gecekondulara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Gazi Mahallesi 6605 Sokak üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; gecekondudan çıkan alevler bir anda tüm binayı sardı. İhbarın ardından bölgeye Büyükşehir Belediyesi Kepez İtfaiye birimi ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yakın gecekondulara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ise yapılan araştırmanın ardından netlik kazanacak. Yangın anında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi. Olayda yaralanan olmazken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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