Gece yurttan çıkmak isteyen bazı öğrenciler, asılsız ihbarla ambulans çağırıyor!

Gümüşhane 112 Ambulans Servisi Başhekimliği personeli, geceleri sırf yurttan çıkabilmek için ambulansı meşgul edip asılsız ihbar veren öğrenciler nedeniyle gerçek hastalara ulaşmada sorun yaşıyor.

İlke Haber Ajansı WhatsApp Haber Hattı'na iletilen bilgilere göre sağlık ekipleri, özellikle saat 23.00'ten sonra dışarı çıkmanın yasak olduğu KYK yurtlarındaki bazı öğrenciler tarafından gereksiz yere meşgul ediliyor.

Hasta olmadıkları halde asılsız ihbar vererek ambulans çağıran öğrenciler, götürüldükleri hastaneden de kendi başlarına çıkıp dışarılarda geziyor.

Sağlık ekipleri her ihbarı gerçek olarak değerlendirip ambulans sevk etmek zorunda kalıyor ancak bu tür asılsız ihbarlar nedeniyle ekipler, kalp krizi, trafik kazaları gibi acil durumlara zamanında müdahale edemeyebiliyor.

Öte yandan bazı kız öğrencilerin, bu durumu video ile çekip sosyal medya hesaplarından eğlence niyetine paylaştıkları da belirtiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık yetkilileri, 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden vatandaşlara para cezası uygulandığını hatırlatarak bunu yapanların, acil yardıma bir başkasının ihtiyacı olacağını aklından çıkarmaması gerektiğini vurguluyor. (İLKHA)