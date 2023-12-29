  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gece yurttan çıkmak isteyen bazı öğrenciler, asılsız ihbarla ambulans çağırıyor!
Yerel

Gece yurttan çıkmak isteyen bazı öğrenciler, asılsız ihbarla ambulans çağırıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-29 07:16:00 -
Gece yurttan çıkmak isteyen bazı öğrenciler, asılsız ihbarla ambulans çağırıyor!

Gümüşhane'de KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdunda bazı öğrencilerin, geceleyin yasak olduğu için yurttan çıkabilmek için asılsız ihbarla ambulans çağırarak sağlık ekiplerinin gerçek hastalara erişimine engel olması tepki çekiyor.

Gümüşhane 112 Ambulans Servisi Başhekimliği personeli, geceleri sırf yurttan çıkabilmek için ambulansı meşgul edip asılsız ihbar veren öğrenciler nedeniyle gerçek hastalara ulaşmada sorun yaşıyor.

İlke Haber Ajansı WhatsApp Haber Hattı'na iletilen bilgilere göre sağlık ekipleri, özellikle saat 23.00'ten sonra dışarı çıkmanın yasak olduğu KYK yurtlarındaki bazı öğrenciler tarafından gereksiz yere meşgul ediliyor.

Hasta olmadıkları halde asılsız ihbar vererek ambulans çağıran öğrenciler, götürüldükleri hastaneden de kendi başlarına çıkıp dışarılarda geziyor.

Sağlık ekipleri her ihbarı gerçek olarak değerlendirip ambulans sevk etmek zorunda kalıyor ancak bu tür asılsız ihbarlar nedeniyle ekipler, kalp krizi, trafik kazaları gibi acil durumlara zamanında müdahale edemeyebiliyor.

Öte yandan bazı kız öğrencilerin, bu durumu video ile çekip sosyal medya hesaplarından eğlence niyetine paylaştıkları da belirtiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık yetkilileri, 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden vatandaşlara para cezası uygulandığını hatırlatarak bunu yapanların, acil yardıma bir başkasının ihtiyacı olacağını aklından çıkarmaması gerektiğini vurguluyor. (İLKHA)

Detaylar ortaya çıktı! Katliam gibi kazada korkunç gerçek
Detaylar ortaya çıktı! Katliam gibi kazada korkunç gerçek

Gündem

Detaylar ortaya çıktı! Katliam gibi kazada korkunç gerçek

Sisli havada aracınızı kenara çekmelisiniz! Kazanın nedeni kör sürüş mü?
Sisli havada aracınızı kenara çekmelisiniz! Kazanın nedeni kör sürüş mü?

Otomotiv

Sisli havada aracınızı kenara çekmelisiniz! Kazanın nedeni kör sürüş mü?

Asansör kazalarının ardında yatan gerçek
Asansör kazalarının ardında yatan gerçek

Yaşam

Asansör kazalarının ardında yatan gerçek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23