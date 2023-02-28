Gece yatmadan önce kabak çekirdeği yerseniz ne olur? Göze, uykuya ilaç gibi birebir faydalı besin

Bu kadarına da pes diyeceksiniz! Çinko bakımından oldukça zengindir. Severek tükettiğimiz kabak ve kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle Türk mutfağında kabak önemli besinler arasında yer alır. Kimse bilmiyor: Bağımlılık yapan tadı ile bilinen çekirdeğin farklı bir özelliği daha mevcut! Çekirdek; lifli bir yapıya sahiptir.

İltihaplanmayı azaltır. Hücreleri serbest radikallere karşı korur.

Kabak çekirdeğinin içinde bulunan yüksek lif sayesinde kemikleri güçlendirir. Çinko bakımından oldukça zengindir.

İltihaplanmayı azaltır. Hücreleri serbest radikallere karşı korur.

Kabak çekirdeğinin içinde bulunan yüksek lif sayesinde kemikleri güçlendirir.

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Özellikle ileri yaşlarda kadınlarda kemik erimesini ve kas kaybını önler.

Sindirim sistemini etkileyen parazitlerin vücuttan atılmasına yardım eder.

Gece yatmadan tüketildiğinde, dinlenmeye geçen ve yenilenen hücrelerin işlevlerini artırır, rahat uyumanızı sağlar.

Kabak çekirdeği zengin E vitamini içeriğine sahiptir, bu sayede göz sağlığını korur.

İçeriğindeki bol demir sayesinde demir eksikliği ve kansızlığa iyi gelir.

Beyin sağlığı için önemli besinlerden olan kabak çekirdeği bir avuç tüketildiğinde günlük çinko ihtiyacını karşılar ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

Kabak çekirdeği kilo vermeye yardımcıdır.

Şeker hastalığı, kalp hastalığı, obezite gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, prostat hastalığından korur.

Kabak çekirdeği kalori bakımından zengin bir besin olduğu için aşırı tüketildiğinde kilo problemine yol açabilir.

Mide rahatsızlığı olanların günde bir avuçtan fazla yemesi tavsiye edilmez.

Özellikle cilt sorunu yaşayan kişiler çok fazla yememelidir çünkü aşırı tüketildiğinde sivilce sorununa yol açabilir.

Kabak Çekirdeğinin Faydaları- Kabak çekirdeğinin 7 faydası

Antioksidan bakımından zengindir.

Diyabet riskini azaltabilir.

Antikanser özellikleri vardır.

Kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir.

Uykuyu iyileştirir.

Diyet atıştırmalığı için uygundur.

Parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Mesane sağlığına faydalıdır.

Kabak çekirdeği faydaları Saraçoğlu

Kabak çekirdeği yağı faydaları Saraçoğlu tarafından da ele alınmıştır. Çiğ olarak soğuk preslenmiş kabak çekirdeği yağında bulunan aminoasitlerin damar sertliğine karşı koruyucu etkisi vardır ayrıca demir bakımından da zengindir. Erkeklerde iyi huylu prostat büyümesine karşı kabak çekirdeği önerilmektedir.

Kabak çekirdeği erkeklere faydaları

Çinko içeriği, kabak çekirdeğini genellikle erkek ve kadın verimliliği için özellikle önemli yapar. İyi huylu prostatı büyümüş erkeklerin prostatının büyümesini durdurmak için kullanılır. Mesane iltihabı veya idrar tutulması gibi ikinci derecede böbrek rahatsızlıklarında da kullanılır.

Sabah aç karnına kabak çekirdeği yemek

Kabak çekirdekleri lif Bakımından oldukça yüksektir ve bol miktarda su ile tüketilmelidir.

Aç karnına çiğ kabak çekirdeği faydaları

Kabak çekirdeği içi faydaları yüksek miktarda çinko içeren kabak çekirdeği, bağışıklık sistemini güçlendirir ve virüslerin vücudunuza girmesini önleyerek soğuk algınlığına iyi gelir. Cilt ve göz sağlığı için faydalıdır.

Kabak çekirdeğinin zararları

Kabak çekirdeğinin içeriğinde lif oranı çok yüksektir. Bu yüzden tüketim miktarında dikkatli olunmadığı takdirde midede şişkinlik ve gaza neden olabilir. Kabak çekirdeğinin içeriğindeki lifler, kabızlığa iyi gelir ancak fazla tüketilirse kabızlığa yol açabilir.

Tuzsuz kabak çekirdeği faydaları: Kabak çekirdeğinde yüksek oranda protein bulunur. Protein kas kütlesinin artmasına ve korunmasına, normal kemiklerin korunmasına yardımcı olur. Kabak çekirdeği yüksek demir içerir. Demir kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobinin normal oluşumunu destekler, vücutta normal oksijen taşınımına yardımcı olur. Kavrulmuş kabak çekirdeği faydaları da yüksektir.

Kabak çekirdeği kabızlığa iyi gelir mı?

Kabızlığa karşı iyi gelir. Kabak çekirdeği yağı kemikleri güçlendirir.