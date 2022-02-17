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Yerel Gece yarısı korkutan yangın
Yerel

Gece yarısı korkutan yangın

Adana'da unlu mamüller üreten bir fırında, odunların tutuşması sonucu çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 05:48:00 -
Gece yarısı korkutan yangın

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde unlu mamuller üreten bir fırında çıktı. Fırından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, iş yerinin kepengini açarak, yangına müdahale etti. İtfaiye erleri, tazyik su sıkarak yangını bitişikteki işyerlerine sıçramadan söndürdü.

Gece yarısı korkutan yangın Mahalleli sokağa döküldü

Sokakta oturan vatandaşlar da evlerinden çıkarak, itfaiye görevlilerinin çalışmasını izledi. Söndürme çalışmasının ardından incelemede bulunan itfaiye erleri, yangının fırın için kullanılan odunların alev alması sonucu çıktığını belirledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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