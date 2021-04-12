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Gündem Gece yarısı korkunç kaza! 2 kişi yaşamını yitirdi
Gündem

Gece yarısı korkunç kaza! 2 kişi yaşamını yitirdi

Antalya'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 01:57:00 -
Gece yarısı korkunç kaza! 2 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, saat 22.30 sıralarında Korkuteli- Antalya karayolunun Bayatbademleri mevkisinde meydana geldi. Korkuteli'den Antalya istikametine seyir halinde olan Yahya D. yönetimindeki 07 GN 378 otomobil, aynı istikamette seyreden O.K. yönetimindeki 33 VP 523 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde Mustafa K. olay yerinde, Yahya D. ise götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan A.Ç. ile H.I. ise yaralı halde götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Birinin kimliği belli oldu

Kazada yaşamını yitirenlerden birinin Mustafa Kaykay olduğu belirlendi. Mustafa Kaykay'ın Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Çığlık Mahallesinde oturduğu öğrenildi.

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