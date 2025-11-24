Gece yarısı ilçeyi ayağa kaldıran o an! Yıldırım çatıyı delip geçti
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde gece yarısı düşen şiddetli yıldırım, dört katlı bir binanın çatısını delerek mahallede büyük panik yarattı. Gürültünün etkisiyle sokağa dökülen vatandaşlar, ne olduğunu anlamaya çalışırken bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı.
Yenice Mahallesi Ankara Caddesi'nde saat 00.45 sıralarında meydana gelen olayda, yıldırım şiddetli gürültüyle binanın 4'üncü katına isabet etti. Çatıyı isabet eden yıldırımın etkisiyle dairenin tavanında hasar oluştu.
Gürültüyü duyan mahalle sakinleri panikle kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, dairede ve binada maddi hasar meydana geldi. Yıldırım düşmesi sebebiyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer, yıldırımın isabet ettiği noktada inceleme yaparak hasarın boyutunu belirlemek için çalışma başlattı.