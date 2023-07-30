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Yerel Gece yarısı feci kaza
Yerel

Gece yarısı feci kaza

Yeniakit Publisher
2023-07-30 03:53:00 -
Gece yarısı feci kaza

Konya'nın Kulu ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Memduh Çınardere (30), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 156’ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BCC 102 plakalı kamyonet, Dinek Mahallesi’ndeki evine gitmekte olan Memduh Çınardere'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrularak sürüklenen ve başında kask bulunmayan Çınardere ağır yaralandı. İki parçaya ayrılan motosikletin şarampole savrulan kısmı alev alırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık görevlileri tarafından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Çınardere ise doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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