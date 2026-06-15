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Yaşam Gece yarısı facia yaşandı! Motosiklet 65 metre sürüklendi
Yaşam

Gece yarısı facia yaşandı! Motosiklet 65 metre sürüklendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin karıştığı kazada sürücü Bayram Tuncer hayatını kaybetti. Kazada motosikletin yaklaşık 65 metre sürüklendiği tespit edildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gece yarısı meydana gelen motosiklet kazası ölümle sonuçlandı.

 

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Alanya yönüne giden Bayram Tuncer yönetimindeki 07 BST 837 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bayram Tuncer ile motosiklette yolcu olarak bulunan Nihat A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Ağır yaralanan sürücü Tuncer, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Nihat A. ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 

Yürekleri yakan detay

Yapılan incelemede motosikletin yaklaşık 65 metre sürüklendiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayram Tuncer'in cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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