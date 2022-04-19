Gece öksürüğünü kesmek İçin 8 doğal yöntem! Gece kuru öksürük neden olur?

Öksürük, vücudun boğaza ve akciğerlere girmesini istenmeyen parçacıkları atabildiği bir mekanizmadır.Gün içinde herhangi bir zaman aralıklı öksürük nöbetleri; vücudun tüm istenmeyen maddeleri solunum sisteminden uzaklaştıran koruyucu bir tepki olarak kabul edilir. Bununla birlikte, gece gündüz sıklıkla öksürmek normal değildir ve tıbbı müdahale gereklidir.

Gece Öksürüğü Neden Olur?

Astım

Astım yalnızca gece yaşanan öksürüğün sebepleri arasında görülen bir sağlık problemidir. Geceleri öksürme, astımın habercisidir. Gece öksürüğünden muzdaripseniz astım hastalığınız olabilir.

Sinuzit

Sinüzit; sinüslerin bakteri veyahut virüs enfeksiyonu sonucu şişmesidir. Sinüs enfeksiyonu olan çoğu kişi gece öksürüğü yaşar. Sinüzit boğazda tahrişe sebep olduğundan öksürüğe yol açar.

Alerjik Reaksiyon

Gece boyunca toz gibi hava kaynaklı parçacık alerjenlere maruz kalmak da ani öksürük nöbetlerine neden olabilir.

Aynı zamanda geceleri alerjiye sebep olan besinlerin tüketilmesi de sürekli alerjiye sebep olabilir. Örneğin; çoğu kişide uyumadan önce süt içme alışkanlığı vardır. Ancak eğer kişi süt ve süt ürünlerine alerjisi varsa, geceleri öksürük yaşayabilir.

İlaçların Yan Etkisi

Bazı ilaçların yan etkisi olarak da gece öksürüğü yaşanabilir. Kullandığınız ilaçların prospektüslerin okuyun muhtemelen biri size dokunuyordur. Yüksek tansiyon hastaları için reçete edilen ACE inhibitörleri, geceleri kuru öksürüğe neden olduğu için bilinmektedir. Doktora danışıp tansiyon ilacınızın dozunu azaltmak, öksürüğü hafifletmek için faydalı olabilir.

Sigara İçmek

Sigara alışkanlığı; gece öksürüğünün ana sebeplerinden birisidir. Yıllarca sigara içen vücut mukus üretimini artırır. Bu aşırı mukus üretimi, toksik parçacıkların birikmesiyle birlikte, genellikle geceleri kötüleşen tekrarlı öksürük ile sonuçlanır.

Virüs Enfeksiyonları

Virüs enfeksiyonu soğuk algınlığı ve mevsimsel grip gibi üst solunum yollarını etkileyerek geceleri öksürüğü tetikleyebilir. Gece öksürüğüne ek olarak; bu hastalıkları genellikle; boğaz ağrısı, ateş ve vücut acıları eşlik eder. Virüs enfeksiyonun soğuk algınlığı ile ilişkilendirilmesinden sonra bile, hasta gece boyunca ağırlaşan ve birkaç hafta sürebilen kuru öksürük yaşamaya devam edebilir.

Kalp Problemleri

Gece öksürüğü; kalbin çok iyi çalışmadığını gösterebilir. Açık olmak gerekirse bu durum konjestif kalp yetmezliği belirtisi olabilir. Kalp yetmezliği olan kişilerde mukus üretmede problemler yaşanır. Kalp problemleri sırasında öksürülen mukus, pembemsi renktedir

Akciğer Enfeksiyonu

Bronşit veya zatürre dahil akciğer enfeksiyonları da gece öksürüğüne neden olabilir. Viral bir enfeksiyon olan bronşit, tipik olarak akciğerlere ve hava yollarından taşınan bronşların şişmesine yol açar. İltihap, hava geçişlerini daraltır, bu da düzgün nefes almayı zorlaştırır.

Gastroözofajeal Reflü Hastalığı (GERD)

Geceleri öksürük, mide asidinin geriye doğru gittiği, yemek borusu ve boğaza ulaştığı bir durum olan asit reflü hastalığının belirtisi olabilir. Bunun sebebi ise yemek borusunun yeterince kapanamamasıdır. Bu mide asidinin anormal geri akışı, göğüste yanma hissini tetikler. Asit reflü öksürmesi ağır bir yemekten hemen sonra başlayabilir. Bazı vakalarda mide asidi boğaza ulaşıp akciğerlere girebilir.

Yanlış Uyku Pozisyonu

Geceleri uyurken yastık kullanmamak da mide asidinin yemek borusuna çıkmasına ve boğazda mukus birikmesine sebep olabilir. Bunun sonucunda da kişi gece öksürüğü yaşar. Bu yüzden; gece uyurken mutlaka yastık kullanmalısınız çünkü başın yukarıda olması reflü tehlikesini azaltır. Aynı zamanda; yemek sonrası uyumak da reflü belirtilerini tetikleyebilir. Bu sebeple; uyumadan en az 2 saat önce yemeğini yemelisiniz.

Geniz Akıntısı

Soğuk algınlığı, mevsimsel grip ve sinüs enfeksiyonu gibi solunumsal sorunlara genellikle, anormal derecede mukus salgılanması durumu olan geniz akıntısı eşlik eder. Aşırı mukus birikmesi boğazda bir yumru hissi verir. Özellikle burun akıntısı olan insanlar, özellikle geceleri mukusun çıkarılmasına ve boğazın temizlenmesi için öksürür.

Kansızlık

Demir açısından düşük bir beslenme düzeni; kişide yakında demir eksikliği yaşayacağı açıktır. Demir eksikliği olan kişilerde yani kansızlık çeken kişilerde gece öksürüğü yaşanabilir.

Gece Öksürüğü İçin Hangi Doktora Gidilir?

Göğüs hastalıkları doktoruna gidilir.

Gece Öksürüğü Nasıl Geçer?

Gece Öksürüğünü Kesmek İçin Doğal Yöntemler

1. Gece Öksürüğünü Kesmek İçin Bal Kullanmak

Birçok tıbbi kullanımı bilinen bal, yüksek anti-bakteriyel özelliğe sahip olmasından dolayı boğaz kaşıntısı için oldukça faydalıdır. Bal aynı zamanda iltihaplı dokudan ödemi çekmeye yardımcı olarak şişlik ve ağrının azalmasını sağlar. Balı sıcak su ile karıştırarak veya kendi başına kullanabilirsiniz. Bebeklerde botulizme neden olabileceği için, 12 aydan küçük çocuklara bal verilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.

2. Gece Öksürüğünü Azaltmak İçin Sıcak Duş Almak

Yatmadan önce sıcak bir duş almak yalnızca rahatlamanızı sağlar. Aynı zamanda duşta oluşan buhar, nefes kanallarınızın temizlenmesine yardımcı olarak daha iyi nefes almanızı sağlar. Nane veya okaliptus yağı gibi uçucu yağların birkaç damla eklenmesi tıkanıklığın temizlenmesine yardımcı olacaktır.

3. Gece Öksürüğünü Kesmek İçin Bitkisel Çaylar

Yatmadan önce içeceğiniz kafeinsiz sıcak bitki çayları, boğazınızdaki gıcığı hafifletmeye ve tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabilir. Nane çayı gibi çaylar, balgam söktürücü görevi görür ve kalın mukus tabakasının parçalanmasına yardımcı olur. Papatya çayı rahatlamanıza ve daha iyi uyumanıza yardımcı olurken, zencefil çayı da öksürük giderici çaylar arasında yer alır.

4. Zencefil, Kutsal Fesleğen ve Bal Karışımı

Orta büyüklükteki bir zencefil yumrusunu parçalayın ve birkaç kutsal fesleğen yaprağını bir kaseye koyun ve iyice ezin. Bir elek veya tülbent kullanarak suyu başka bir kaba süzün. Bu suyu bir çorba kaşığı balla ve ılık suyla karıştırın. Karışımı yatmadan önce içmek, boğaz ağrısını hafifletir ve gece öksürüğünü kesmek için yardımcı olur.

5. Gece Öksürüğü İçin Boğaz Pastili Emmek

Boğaz pastilleri, boğaz ağrısını hafifletmeye ve nefes kanallarındaki gıcıklanmayı azaltmaya yardımcı olan maddeler içerir. Yatağınızın baş ucunda bir paket boğaz pastili bulundurmayı ihmal etmeyin.

6. Yüksek Yastık Kullanın

Post nazal akıntı, boğazınızın arkasında kalıcı bir gıcıklanmaya neden olabilir. Başınız yatağa paralel şekilde yattığınızda, yer çekimi mukusun boğaza sızmasına neden olur. Yüksek bir yastık kullanmak, bunu engelleyerek gece öksürüğünü kesmek için yardımcı olacaktır.

7. Temiz Yatakta Yatın

Çarşaf ve yastıklarda bulunan toz akarları ve mikroplar gece öksürüğünü daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle yatak malzemelerinizi haftada en az bir kez temizleriyle değiştirmeniz çok önemlidir.

8. Yatak Odanızı Nemlendirin

Yatak odanızın havasının kuru olması durumunda bir nemlendirici kullanmalısınız. Yatak odasını nemlendirmek, nefes kanallarınızın kurumasını önleyerek rahat nefes almanıza yardımcı olur. Diğer taraftan, zararlı mikroplar nemli ortamlarda daha kolay yaşayabildiğinden, nem seviyesini kontrol altında tutmaya dikkat edin.

Gece öksürüğünü kesmek ve uykusuz gecelerden kurtulmak için bu ipuçlarını her zaman aklınızda bulundurun.

Gece Öksürüğü İçin Hızlı İpuçları

Uykudan hemen önce uçucu yağlarla dolu sıcak bir banyo yapmak, öksürüğü önlemeye yardımcı olur.

Nane, papatya ve zencefil gibi bitkisel çaylar da çok işe yarar.

Bal gece öksürüğünü kesmek için hızlı bir çözümdür.

Boğazdaki gıcığı azaltmak için pastil emmek.