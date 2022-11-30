  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gece lambasının içine saklamışlar! Polisi şoke eden görüntü
Yerel

Gece lambasının içine saklamışlar! Polisi şoke eden görüntü

Aksaray'da emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği narkotik operasyonunda gece lambasının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 16:18:00 -
Gece lambasının içine saklamışlar! Polisi şoke eden görüntü

Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda bir ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri gece lambası içerisinde bir miktar eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Aksaray merkez ilçede bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri tespit ettikleri evi ve evde yaşayan Kadir B. (47) isimli şahsı takibe aldı. Bir süre teknik ve fiziksel olarak yürütülen takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.

Gece lambasının içine saklamışlar

İkameti gerçekleştirilen operasyonda Kadir B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda gece lambasının içerisine gizlenmiş 5 gram eroin, 15 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23