Gece kulübüne silahlı saldırı! 8 kişi öldü
Nijerya'da gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'da gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'nın Anambra eyaletinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, dün henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce, Oba bölgesindeki gece kulübüne saldırı düzenlendi.
Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, saldırıyı doğrulayarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Kaynak: A.A