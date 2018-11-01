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Gece kulübünde silahlı kavga! Beyin ölümü grerçekleşti

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişinin beyin ölümü gerçekleşti.

01 Kasım 2018 Perşembe 18:30
Gece kulübünde silahlı kavga! Beyin ölümü grerçekleşti

Erzurum'daki bir gece kulübünde 5 uzman çavuş ile kulüp çalışanları arasında çıkan kavgada başından yaralanan iş yeri sahibi Sinan A.'nın beyin ölümü gerçekleşti. Kameralara yansıyan kavgayla ilgili gözaltına alınan uzman çavuşlardan H.K. tutuklandı.

Olay, 27 Ekim günü Palandöken ilçesindeki bir gece kulübünde meydana geldi. Eğlenmek için kulübe giden 5 uzman çavuş ile çalışanlar arasında giriş ücreti yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada uzman çavuşlardan H.K., tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermi, hemen kapı önünde duran iş yeri sahibi Sinan A.'nın başına isabet etti. Kavga sonrası uzman çavuşlar olay yerinden araçları ile kaçarken, yaralı Sinan A., Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım sevrisinde tedaviye alınan Sinan A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Kaçan uzman çavuşlar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 uzman çavuş ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay kameralara yansıdı

Öte yandan olay günü yaşananlar cep telefonu ve işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çalışanlarını sakinleştirmeye çalışan ve uzman çavuşlarla konuşmayı deneyen iş yeri sahibi, açılan ateş sonucu bir anda yere düşüyor. Sinan A.'nın vurulduğunu gören çalışanlar ise şaşkınlık içerisinde sağa sola kaçışıyor. Gece kulubünün önünde art arada atılan silah sesleri çevredekileri korkuturken, araçlarına binen 5 kişinin kaçışı cep telefonu ile kaydedildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 18:30
  1. Erzurum
  2. Palandöken
  3. Gece kulübü
  4. Silahlı kavga

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