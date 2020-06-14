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Yerel

Gece karanlığında önlerine çıkan domuz sürüsü korkuttu

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Akıncı Köyünden özel araçları ile geçen Erdoğan çiftinin önüne domuz sürüsü çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 01:33:09 -
Gece karanlığında önlerine çıkan domuz sürüsü korkuttu

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Akıncı Köyünden özel araçları ile geçen Erdoğan çiftinin önüne domuz sürüsü çıktı. Çift o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı Kasabasından il merkezine yolculuk yapan Ali Osman Erdoğan ve eşinin karşısına güzergahları üzerinde bulunan Niksar ilçesine bağlı Akıncı Köyü kırsalında yaban domuzu sürüsü çıktı. Aracın önünde olmalarına rağmen yiyecek arayışlarına devam eden domuz sürüsünü gören çift o anları cep telefonları ile kaydetti. Eşinin videoda korkuyla takip ettiği domuz sürüsünü aracının kornasının sesiyle yoldan uzaklaştıran Ali Osman Erdoğan, kadraja giren 6 domuzun yoldan çekilmesi sonrasında yolculuğuna kaldığı yerden devam etti.

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