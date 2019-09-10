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"Gece ağrıları ağrı kesici ile geçiştirilmemeli"

Medipol Esenler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Celil Alemdar:- "Geceleri yoğunlaşan ve uykudan uyandıracak kadar güçlü bir ağrı hissedilmesi durumu ağrı kesici ile geçiştirilmemeli. Ebeveynler özellikle çocuklarını ilgiyle dinlemeli ve geçmeyen ve giderek şiddetini artıran ağrılarda mutlaka hekime başvurmalı"- "İyi huylu kemik tümörlerinin bir kısmı bulgu vermediği için görülme sıklığı tam olarak bilinmiyor. Rapor edilen iyi huylu tümörlerin yüzde 10'u osteoid osteomadır"

10 Eylül 2019 Salı 13:53
"Gece ağrıları ağrı kesici ile geçiştirilmemeli"

İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Celil Alemdar, geceleri yoğunlaşan ve uykudan uyandıracak kadar güçlü bir ağrı hissedilmesi durumunda bunun ağrı kesici ile geçiştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Ebeveynler özellikle çocuklarını ilgiyle dinlemeli ve geçmeyen ve giderek şiddetini artıran ağrılarda mutlaka hekime başvurmalıdır.” uyarısında bulundu.

Medipol'den yapılan açıklamaya göre, sebebi bir nedene dayandırılamayan iyi ve kötü huylu tümörler birçok faktörün bir araya gelmesi ile oluşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Esenler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Celil Alemdar iyi huylu kemik tümörlerinin bir kısmının bulgu vermediği için görülme sıklığının tam olarak bilinmediğini dile getirerek, rapor edilen iyi huylu tümörlerin yüzde 10'unun "osteoid osteoma" olduğu bilgisini verdi.


- "5 ila 25 yaş arası erkeklerde sık görülür"


Geceleri yoğunlaşan ağrının bu tümörün en önemli özelliği olduğuna işaret eden Alemdar, şunları kaydetti:

"Ağrı gün geçtikçe sıklığını ve yoğunluğunu artırabilir. Hasta, ağrı kesici aldığında hızlı bir şekilde şikayetleri azalır veya tamamen geçer. Ağrı kesicilerin etkinliği zamanla azalır. Ağrılar tekrar başlar. Ayrıca eklem sertliği, kaslarda zayıflık ve duruş bozukluğu gibi başka bulgularda olabilir. Bu ağrı nedeniyle özellikle çocuklar gece uyanıp yatakta ağlayabilir. Çocuklarımızı bu anlamda ilgiyle dinlemeli ve geçmeyen yoğunluğu artan ağrıları nasıl olsa geçer diyerek geçiştirmemeliyiz. 5 ila 25 yaş arası erkeklerde daha sık görülen bu hastalığın tedavisinde genellikle cerrahi yönteme başvurulur. Çünkü ilaç tedavisi genellikle yetersiz kalıyor."

- "Yapılan tedavi yanlış olabilir"

Alemdar, tümörün tedaviden sonra iyi yerine kötü huylu tümör olduğu ortaya çıkabileceği uyarısında bulunarak, "Bu talihsiz bir durumdur. İyi huylu sanılarak yapılan tedavinin tamamen yanlış olduğu anlamına gelir. Böyle bir durumda zaman kaybetmeden yeni tanıya göre tedaviyi şekillendirmek gerekir. Bu aşamada çok kapsamlı cerrahiler gerekebilir. Bazen düzeltilmesi mümkün olmayabilir. Kötü huylu tümörlerde ise kemoterapi ve/veya ışın tedavisi de gerekli olgularda tedavi sürecine eklenir." ifadelerini kullandı.

Tüm kemiklerin tutulabileceğini belirten Alemdar, "Diz ve kalça çevresinde kemik tümörleri daha sık görülebilir. İyi huylu tümörler de kişiye zarar verebilir ve ciddi sorunlara yol açabilir. Zaman içerisinde kötüye de dönüşebilir. Şiddetli olan ve uzun süreli geçmeyen ağrıları mutlaka bir uzmana kontrol ettirin." tavsiyesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:53
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