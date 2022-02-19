"Geççek" diyorlar ama, Akif Beki'nin kuyruk acısı geçmemiş

CHP'li belediyelerin konserlerinden köşeyi dönen Tarkan'ın "diyet borcu"nu ödemek için çıkardığı "Geççek" isimli sözde şarkıya Ahmet Davutoğlu'nun yancısı Akif Beki de destek verdi. Bir dönem Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Karar yazarı Beki, sözde şarkıyla ilgili kara propaganda yürütüldüğünü iddia ederek, Tarkan'la ilgili kampanya başlatanları "müflis tüccar"a benzetti. İşte yıllardır "kaybedenler kulübü"nün üyesi olan ve asıl "müflis tüccar"ın kendisi olduğunu unutan "medeni ölü" Akif'in yazı diye karaladıkları:

"Fanfar bandosu durur mu, hemen başladılar kara çalmaya.

Mızıka neferlerinin her birinden şimdilik ayrı ses çıkıyor.

Karar notası arıyorlar, henüz bulamadılar.

Birinin partisyonunda, “Geççek”i HDP yazdırmış Tarkan’a. Diğerinde, sözleri Pensilvanya’da yazılmış. Öbüründe, CHP sipariş etmiş...

Bel altı malzeme için eski defterleri karıştıran müflis kara propaganda tüccarları da işbaşında. Harıl harıl magazin arşivlerini eşeliyorlar.

Şimdilik ellerinde sarmaş dolaş bir plaj fotoğrafı, arsasına benzin istasyonu açmaya çalıştığına dair bir gazete haberi, bir de polisle başını derde sokan kötü alışkanlığından bahis var.

Tarkan’a Allah kolaylık versin. Ama kaçın kurası, bugüne bugün ne linçler görüp geçirmiş deneyimli bir memleket sanatçısı. Baştan satın almıştır zaten, beklemediği belalar mübareği değildir bunlar. (...)"