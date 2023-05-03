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Yerel Geç kalma, genç gel
Yerel

Geç kalma, genç gel

Yeniakit Publisher
2023-05-03 08:48:00 -
Geç kalma, genç gel

Düzce Müftülü geç kalma, genç gel temasıyla gençleri camiyle buluşturuyor.

Düzce’nin Koçyazı Mahallesi Zahidül Kevseri Cami'nde ‘Geç kalma genç gel’ temasıyla cami gençlik buluşması gerçekleştirildi. Programa Müftü Osman Aydın, Müftü Yardımcıları Hasan İzmirli ve Yavuz Horoz, Şube Müdürü Erkan Adalan, Din Hizmetleri Uzmanı Hasan Çiçek, Manevi Danışmanlar Serkan Terzioğlu ile Harun Altay, din görevlileri ve çok sayıda genç katıldı.

Akşam namazının ardından gençlerin/öğrencilerin tekbir/salavat ve ilahi okumasıyla başlayan program; Zahidül Kevseri Cami Gençlik Merkezinde Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli'nin sohbetiyle devam etti.

Müftü Şardımcısı İzmirli. Bakara Suresi 60. ayetinde geçen "Hani bir zamanlar Musa, kavmi için su istemişti, biz de ‘asanla taşa vur!’ demiştik, bunun üzerine o taştan on iki pınar fışkırmıştı” ayetini okuyarak bugüne yönelik nitelikli insan kaynakları, üretim araçların önemi ve emrimize verilen yeraltı, yer üstü ve gökyüzü evreninden gereği gibi yararlanma hususunda yapılanlar, yapılması gerekenler için bir genç olarak farklı alanlarda kendimizi en iyi bir şekilde yetiştirmek için çok çalışmak gerektiğine vurgu yaptı.

Daha sonra programa katılan Müftü Osman Aydın, gençliğin önemine vurgu yaparak, “Başta gençleri camilerimize, gençlik merkezlerimize gönderdikleri için anne babalarına, manevi danışmanlarımıza, din görevlilerimize ve gençlere çok teşekkür ederim” dedi.

Program yapılan ikramların ardından, yatsı namazının kılınması ve İl Müftüsü Osman Aydın’ın cemaate hitabı ve duasıyla son buldu.
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