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Gebze’nin yolları kışa hazırlanıyor

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi ilçedeki yolları bakıma aldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:19
Gebze’nin yolları kışa hazırlanıyor

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi ilçedeki yolları bakıma aldı.


Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz aylarının son günlerinde güzel giden havayı değerlendiriyor. Sıcak asfalt çalışmalarına hız veren ekipler kentin dört bir yanında sıcak asfalt ve yama çalışması yürütüyor. Kış aylarında sürücülerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için çalışan ekipler, Cumaköy Mahallesinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler belirlenen program doğrultusunda kentin tüm sokaklarını kış ayına hazır hale getirecekleri bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:19
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