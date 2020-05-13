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Yerel

Gebze’de dezenfektasyon çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:17:03 -
Gebze’de dezenfektasyon çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.


Gebze Belediyesi, korona virüsle mücadeleye dezenfeksiyon çalışmaları ile devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe genelinde dezenfekte, ilaçlama ve yıkama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Devam eden çalışmalar kapsamında veteriner ve temizlik işleri müdürlüklerine bağlı ekipler özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandıkları bankamatikler, otobüs durakları, taksi durakları ve taksileri düzenli aralıklarla, özel olarak hazırlanmış dezenfektanlı solisyonlarla dezenfekte ediyor.


İlgili müdürlüklerin yetkilileri dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahilinde hız kesmeden sürdürüleceğini bildirdi.

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